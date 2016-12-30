Бойовики 45 разів за добу порушили режим припинення вогню

На всіх напрямках активізувалися снайпери.
На маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстріляли Красногорівку та Талаківку. З гранатометів та стрілецької зброї - Широкине, Старогнатівку, Талаківку, Павлопіль, Гнутове та Водяне.
На донецькому напрямку з гранатометів та мінометів були обстріляні позиції в районі Луганського, Троїцького, Зайцевого, Верхньоторецького, Авдіївки та Крутої Балки.
На луганському напрямку з мінометів противник вів вогонь по Малиновому. З гранатометів - по Балці Крутенькій, Новозванівці, Станиці Луганській.
"На всіх трьох напрямках активізувалися снайпери. Вони вели вогонь поблизу Гнутового, Водяного, Талаківки, Новозванівки та Авдіївки", - зазначають у штабі.
Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.
Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA