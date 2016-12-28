Бойовики 44 рази за добу обстріляли позиції сил АТО

Міномети калібру 120 мм і 82 мм бойовики застосували на маріупольському та донецькому напрямках.

Бойовики обстрілювали Широкіно з артилерії калібру 122 мм ДАН

За минулу добу члени незаконних збройних формувань 44 рази відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців ЗСУ, повідомляє прес-служба штабу АТО.

На маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Широкине з артилерії калібру 122 мм, Водяне та Широкине – з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, Талаківку, Водяне, Мар'їнку, Павлопіль і Широкине – зі стрілецької зброї і гранатометів. "У районі Широкиного також зафіксована активність снайпера бойовиків", - йдеться в повідомленні.

На донецькому напрямку бойовики обстрілювали з мінометів калібру 120 мм і 82 мм Новгородське, Луганське та Авдіївку, з гранатометів і великокаліберних кулеметів – Травневе, Луганське, Зайцеве, Невельское і Миронівське, із зенітних установок – Південне.

На луганському напрямку бойовики обстрілювали Новоалександрівку і Новозванівку з великокаліберних кулеметів, гранатометів і озброєння БМП.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".