Бойовики 33 рази за добу обстріляли позиції сил АТО

Російсько-окупаційні війська продовжують відверто порушувати Мінські угоди.

На донецькому напрямку бойовики застосували 120 і 82 міліметрові міномети, озброєння БМП і гранатомети ДАН

На маріупольському напрямку в минулу добу з 122-міліметрової артилерії бойовики обстріляли Лебединське.

"З 82-міліметрових мінометів - Широкине, Талаковку і Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Старогнатівку, Широкино і Павлопіль. По Новотроїцькому вів вогонь снайпер", - йдеться в повідомленні.

На донецькому напрямку з 120 і 82 міліметрових мінометів, озброєння БМП і гранатометів бойовики обстріляли Луганське, Артемове, Новгородське та Верхнеторецьке. Зайцеве було обстріляно зі стрілецької зброї.

На луганському напрямку з гранатометів і стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Станиці Луганській та Новозванівці.

Загалом за минулу добу зафіксовано 33 обстрілів бойовиками позицій ВСУ в зоні АТО.

Як повідомлялося, 23 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що він розраховує на дотримання режиму припинення вогню в Донбасі в повному обсязі і на постійній основі. Глава держави закликав Кремль забезпечити додержання режиму тиші терористами і звільнити всіх заручників.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".