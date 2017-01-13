Бойовикам "ДНР" наказали руйнувати інфраструктуру прифронтових районів Донбасу - ІС

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Масштабні руйнування дозволять "керівництву ДНР" пояснити розкрадання коштів, виділених Москвою на відновлення.

Бойовики "ДНР" отримали вказівку провокувати бійців ЗСУ на вогонь у відповідь ДАН

Керівництво так званої "" дало негласну вказівку командирам бригад "1-го АК ДНР" організувати найбільшу кількість руйнувань інфраструктурних об'єктів у прифронтовій зоні, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Найближчим часом "лідери народної республіки" чекають прибуття з Росії спеціальної комісії з обліку коштів, виділених на відновлення зруйнованої інфраструктури ОРДО.

Бойовики з "1-го АК ДНР" повинні домогтися руйнування житлових будинків та інфраструктури прифронтових територій шляхом провокацій вогню у відповідь з боку ЗСУ, а також самостійних обстрілів підконтрольних територій під виглядом "атак ЗСУ".

"Виконання цієї вказівки дозволить керівництву "ДНР" приховати розкрадання коштів, раніше виділених РФ на відновлення певної кількості зруйнованих об'єктів, а також вимагати від Москви збільшення коштів на ці цілі", - зазначив Тимчук.

"МДБ ДНР" дало вказівку знайти "представників місцевого населення" прифронтових районів непідконтрольних Україні територій, які зможуть поспілкуватися з комісією з Москви і підтвердити факт руйнувань "українськими військовими".

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".