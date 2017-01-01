Бойовик "ДНР" підірвав гранату вбивши офіцера та ще трьох окупантів - розвідка

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Ще двох бойовиків поранено.

Бойовик підірвав гранату та вбив чотирьох окупантів vk/club_donbasskih

Вчора, 31 грудня, серед бойовиків дев'ятого окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК терористичної організації "ДНР" під час сварки між офіцерським та рядовим складом один з бойовиків, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, застосував ручну гранату, внаслідок чого чотирьох окупантів вбито (з них – одного офіцера), ще двох поранено, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.



Також в ГУР повідомили, що станом на 1 січня 2017 року в 7 окремій мотострілецькій бригаді (Брянка) 2 АК близько 14 % "військовослужбовців" вважаються такими, що самовільно залишили розташування підрозділів.

Раніше повідомлялось, що у відносинах між особовим складом підрозділів бойовиків терористичної організації "ЛНР", що виконує завдання на передових позиціях, та командним складом російських окупаційних військ зростає напруженість через звільнення "заднім числом" військовослужбовців, які загинули під час ведення бойових дій.

Раніше в ГУР повідомили, що командування Збройних сил Російської Федерації продовжує приховувати втрати кадрових російських військових в Донбасі. Для перевезення убитих російських військових використовуються так звані "гумконвої".

На саміті лідерів країн "Нормандської четвірки" 19 жовтня в Берліні була досягнута домовленість, що до кінця листопада глави МЗС затвердять основу проекту "дорожньої карти" з імплементації Мінських угод. Крім того, лідери країн попередньо домовилися про продовження роботи з розведення військ на чотирьох ділянках лінії зіткнення в Донбасі. Серед цих ділянок, зокрема, має бути і Дебальцеве Донецької області.

Проте міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії на переговорах у Мінську 29 листопада не досягли прогресу в узгодженні "дорожньої карти" через відмову очільника МЗС РФ Сергія Лаврова обговорювати розміщення збройної місії ОБСЄ в Донбасі.

Детальніше про основні проблемні питання деокупації Криму і ОРДЛО читайте у статті Костянтина Батозького "Деокупація: початок" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".