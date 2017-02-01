Бої в Авдіївці почалися не випадково саме зараз - Le Figaro

Видання припускає, що сторони хочуть показати свою силу, перш ніж знову сядуть за стіл переговорів у Мінську.

Загострення війни в Донбасі почалося, можливо, не випадково саме зараз. Deutsche Welle (Українська редакція)

За два днізагинули щонайменше 13 людей по обидва боки. Невеличке прифронтове місто стало місцем нового загострення війни, яка триває вже більше двох років і відібрала життя близько 10 тисяч людей.

Про це сьогодні пише Le Figaro, зауважуючи, що події, які розвиваються зараз на Сході України, здаються дуже знайомими.

"Сценарій відновлення бойових дій викликає відчуття дежавю: він з'явився напередодні зустрічі сторін конфлікту, яка повинна відбутися 1 лютого в Мінську. Складається враження, що вони хотіли показати свою силу, перш ніж сісти за стіл переговорів", - пише видання.

Видання нагадує, що Франція і Німеччина вже нагадали Москві про її зобов'язання у мирному процесі в Донбасі, а також закликали сторони припинити вогонь. З боку США реакція поки дуже стримана. Свою стурбованість висловили лише посол США в Україні і речник Держдепартаменту.

Тим часом, сьогодні бойовики обстріляли українські позиції під Авдіївкою з "Градів" та здійснили нову спробу штурму. Нагадаємо, ворог з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля даного населеного пункту відбили кілька спроб штурму.

Через обстріли бойовиків порушено тепло- та енергопостачання міста, призупинив роботу коксохімічний завод. У ніч на 31 січня було оголошено надзвичайний стан, вранці почалася евакуація. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".