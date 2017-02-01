Бої в Авдіївці почалися не випадково саме зараз - Le Figaro

Видання припускає, що сторони хочуть показати свою силу, перш ніж знову сядуть за стіл переговорів у Мінську.
Про це сьогодні пише Le Figaro, зауважуючи, що події, які розвиваються зараз на Сході України, здаються дуже знайомими.
"Сценарій відновлення бойових дій викликає відчуття дежавю: він з'явився напередодні зустрічі сторін конфлікту, яка повинна відбутися 1 лютого в Мінську. Складається враження, що вони хотіли показати свою силу, перш ніж сісти за стіл переговорів", - пише видання.
Видання нагадує, що Франція і Німеччина вже нагадали Москві про її зобов'язання у мирному процесі в Донбасі, а також закликали сторони припинити вогонь. З боку США реакція поки дуже стримана. Свою стурбованість висловили лише посол США в Україні і речник Держдепартаменту.
Тим часом, сьогодні бойовики обстріляли українські позиції під Авдіївкою з "Градів" та здійснили нову спробу штурму. Нагадаємо, ворог з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля даного населеного пункту відбили кілька спроб штурму.
Через обстріли бойовиків порушено тепло- та енергопостачання міста, призупинив роботу коксохімічний завод. У ніч на 31 січня було оголошено надзвичайний стан, вранці почалася евакуація. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".DT.UA