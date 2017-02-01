Бої у Авдіївці можуть ускладнити зближення США і Росії - NYT

Оглядач пише, що проросійський тон нової адміністрації насторожує Україну, але вона не беззахисна.

Бої у Авдіївці можуть поставити під питання перезавантаження відносин між Росією і США. Прес-центр АТО/Facebook

, яка впродовж місяців протікала в'яло, спалахнула з новою силою впродовж останніх днів. Бої, в яких загинули щонайменше 8 українських солдатів, змінили лінію фронту лише на кілька сотень ярдів у окремих районах. Але вони потенційно можуть ускладнити для США пошуки способу покращити відносини з Росією.

Про це на сторінках New York Times пише Ендрю Крамер, нагадуючи, що США допомагають тренувати і забезпечувати обладнанням українських солдатів, які борються проти проросійських бойовиків в двох східних областях України. Це єдина активна війна в Європі сьогодні.

Оглядач пише, що загострення останніх днів почалося через бажання обох сторін посилити свій контроль у так званій "сірій зоні", яка до цього часу вважалася буферною. Армія України просунулася вперед принаймні у двох місцях. Але командири пояснюють, що зробили це лише для того, щоб відбити атаки бойовиків.

В МЗС України закликали західні уряди до дипломатичного втручання. В заяві відомства йдеться про те, що російські сили ведуть масові атаки вздовж лінії розмежування, обстрілюючи з артилерійських систем, важкої артилерії і інших озброєнь українські позиції. Європейські спостерігачі фіксують обстріли Авдіївки з неділі.

Журналісти, які побували в місті, повідомляють про спроби ворожої сторони чинити психологічний тиск, які вказують на причетність Росії. На мобільні телефони українських солдатів часто приходять повідомлення з текстом: "Ви лише м'ясо для ваших командирів".

Через осбстріли в Авдіївці припинилося постачання води і електроенергії. Українська влада встановила пункти обігріву для тих, чий дім був пошкоджених, зважаючи на зимовий холод. Київ почав евакуацію людей з міста.

Тим часом, ватажки терористів з так званих "ДНР" і "ЛНР" теж звернулися до президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна "знайти дипломатичне рішення".

Загравання адміністрації Трампа з Кремлем непокоїть Київ, який боїться, що Захід ослабить тиск на Росію, не змушуючи її вивести війська з Донбасу. Однак, як зауважує американський оглядач, Україна все ж не беззахисна. Її армія продемонструвала бойову здатність ще до того, як американські військові почали проводити тренування.

Тим часом, сьогодні бойовики обстріляли українські позиції під Авдіївкою з "Градів" та здійснили нову спробу штурму. Нагадаємо, ворог з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля даного населеного пункту відбили кілька спроб штурму.

Через обстріли бойовиків порушено тепло- та енергопостачання міста, призупинив роботу коксохімічний завод. У ніч на 31 січня було оголошено надзвичайний стан, вранці почалася евакуація. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".