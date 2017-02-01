Бої під Авдіївкою: головне

Місто з населенням більш ніж 30 тисяч осіб опинилось на порозі гуманітарної катастрофи.

Бойові дії в Авдіївці тривають Facebook/Bogdan Taranin

Ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: противник з 29 січня веде масовані обстрілита її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля даного населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії та РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань та жертв.

В результаті обстрілів вже загинули щонайменше семеро українських військовослужбовців, порушено тепло-, електро - і енергопостачання Авдіївки, призупинив роботу коксохімічний завод. У місті оголошено надзвичайний стан, в той час як влада розглядає можливість евакуації жителів населеного пункту.

Увечері 30 січня президент України Петро Порошенко перервав офіційний візит до Німеччини через загострення ситуації в АТО, доручивши дипломатам проінформувати РБ ООН та ОБСЄ про загрозу гуманітарної катастрофи в Авдіївці.

Що сталося?

У неділю, 29 січня, бойовики російсько-терористичних формувань здійснили спробу штурму позицій ВСУ в районі Авдіївки Донецької області. Українські бійці дали відсіч окупантам, змусивши їх відступити, а потім перейшли в контратаку, захопивши у супротивника нові позиції.

Тим не менш, на цьому загострення конфлікту не закінчилося: після зіткнення терористи відновили обстріли Авдіївки, Опитного, Кам'янки та Пісків, використовуючи міномети і танки.

Вранці 30 січня інтенсивність обстрілів, після нічного "затишшя", почала наростати. Прес-офіцер 72 ОМБР Олена Мокринчук повідомляла, що обстріли тривають по всій лінії ДАП, аж до Ясинуватської розв'язки. Обстріли тривали протягом всього дня.

Обстріли відновились і у вівторок, 31 січня: вранці терорристы обстріляли Авдіївку з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" та великокаліберної артилерії, що призвело до руйнувань у житлових кварталах і виникнення пожежі. За інформацією прес-служби 72 ОМБР, вогонь вівся з житлових кварталів Донецька. У бригаді стверджують, що ворог випустив по Авдіївці 4 повних пакети "Градів", тобто 160 ракет.

Вранці 31 січня в мережі оприлюднили відео, на якому імовірно відзнято застосування терористами реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" в житлових кварталах Донецька при обстрілі Авдіївки.

За повідомленням голови Донецької ОВГА Павла Жебрівського, яке також підтвердили в 72 ОМБР, вранці 31 січня противник запропонував перемир'я, але вже через кілька хвилин перегруппировался і пішов у новий наступ, який успішно відбили сили АТО.

На сьогодні ситуація під Авдіївкою залишається напруженою. Протягом минулої доби обстріли населеного пункту не припинялися. У ніч на 1 лютого російсько-терористичні війська продовжили обстріли українських позицій у Авдіївки, використовуючи "Гради" та артилерію калібру 152 мм, а також здійснили ще одну провальну спробу штурму. Чергову атаку ворог здійснив близько сьомої ранку.

Опівдні глава Донецької ВГА Павло Жебрівський повідомив, що російська сторона в СЦКК нарешті надала письмові гарантії припинення вогню. За його словами, ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередач. Після проведення детальних обстежень, буде визначено масштаб пошкоджень і обсяги відновлювальних робіт.

Заступник Жебрівського Євген Вілінський, в свою чергу, повідомив, що режим тиші триватиме до 17:00. За його словами, ремонтні бригади вже стали до роботи з відновлення пошкоджених обстрілами ліній енергопостачання Авдіївки.

Втрати

Повідомлення про загиблих українських військовослужбовців почали надходити ще в неділю, 29 січня. Вранці 30 січня прес-служба 72 ОМБР повідомила, що в ході бою та подальших обстрілів напередодні загинули четверо і отримали поранення ще дев'ять українських військових.

У бригаді уточнили, що в зіткненні з бойовиками 29 січня загинули капітан Андрій Кизило, сержант Володимир Бальченко, солдат Дмитро Оверченко та сержант Володимир Крижанський.

Пізніше в штабі АТО повідомили, що в ході ранкових обстрілу 30 січня загинули ще двоє і отримали поранення п'ятеро українських бійців. Спікер Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу 30 січня підтвердив загибель п'яти та поранення 14 українських військовослужбовців.

Секретар РНБО Олександр Турчинов 31 січня повідомив, що у ході бойових дій в районі Авдіївки загинули семеро та отримали поранення 35 українських військовослужбовців

В даний момент можна стверджувати, що від бойових дій під Авдіївкою за останні дні загинули щонайменше семеро українських військовослужбовців. У 72 ОМБР також заявляють, що обстріли призвели до жертв серед мирного населення.

У той же час, за останніми даними ГУР Міноборони України, російсько-терористичні війська несуть вагомі бойові втрати. Станом на 31 січня в моргах лікарень Донецька знаходиться 42 тіла військовослужбовців 1 АК (Донецьк) ЗС РФ.

Наслідки

Ескалація ситуації під Авдіївкою мала серйозні наслідки для її населення та економіки. Порушено теплове і енергопостачання Авдіївки, частково призупинив роботу коксохімічний завод.

В ніч на 31 січня в Авдіївці було оголошено надзвичайний стан. Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що в місті створили обласний координаційний центр, в який увійшли керівники міста, силовики, рятувальники та представники підприємств.

У вівторок вранці через відсутність електропостачання в Авдіївці припинили обслуговування бюджетних рахунків.

За словами Жебрівського, ДСНС терміново перекидає до Авдіївки додаткові технічні засоби: потужні генератори, теплові пушки, великі намети, буржуйки, кухні, воду, продукти харчування. Координаційний центр працює над тим, щоб забезпечити на ранок доставку гарячого харчування для жителів.

У ДСНС вже відпрацювали питання евакуації близько 12 тисяч громадян у найближчі 10 населених пунктів (Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка, Покровськ, Селидове, Горняк, Новгородське, Українськ, Бахмут, Слов'янськ). Для цього підготовлено та утримуються в готовності 80 автобусів, які одночасно можуть евакуювати до трьох тисяч осіб. Також евакуацію населення забезпечать два приміські електропоїзди, що можуть евакуювати до 1 тисячі 600 осіб за один рейс.

1 лютого в зруйнованій обстрілами Авдіївці почалася добровільна евакуація жителів. Переважна більшість тих, хто евакуюється з міста - діти. Напередодні з проханням про евакуацію до органів місцевої влади звернулося близько 200 батьків.

Однією з найбільш гострих проблем стала ситуація навколо Авдіївського Коксохімічного заводу, який був знеструмлений у понеділок ввечері. За словами директора підприємства Муси Магомедова, якщо Авдіївський коксохім зупиниться за такої низької температури (-20 градусів), завод перестане існувати. За його словами, зараз на заводі законсервовано два цехи, ще два цехи працюють на власній генерації електроенергії, якої вистачає, щоб обігрівати місто коксовим газом.

Вранці 1 лютого Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча змушене зупинив дві доменні печі з чотирьох, підскоки Авдіївський коксохім, що поставляє на підприємство кокс, зупинив виробництво. У той же час, директор АКХЗ заявив, що Авдіївський коксохім продовжить роботу, якщо його потужності не постраждають від обстрілів бойовиків.

Ситуація в Авдіївці ввечері 30 січня змусила президента України Петра Порошенка перервати свій офіційний візит до Німеччини. Президент також доручив дипломатам проінформувати РБ ООН та ОБСЄ про гуманітарну катастрофу, що складається на Сході України

На ситуацію в Авдееке вдень 30 січня встигла відреагувати федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка констатувала, що режиму тиші на Сході України сьогодні немає, а також висловила стурбованість загибеллю українських військовослужбовців.

тим часом, жителі міста публікують у соцмережах світлини з наслідками масованих обстрілів.