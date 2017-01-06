Близько трьох мільйонів українців хворіють грипом

Найбільше хворих у Київській області.
Про це, як повідомляє "Громадське", сказав заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський на засіданні міжвідомчого оперативного штабу щодо ускладнення погодних умов.
При цьому, він зауважив, що найбільше хворих у Києвській області. Вони становлять 13% від загальної кількості хворих. Також за останній тиждень від хвороби померло троє українців - у Львівській, Полтавській та Миколаївській областях. Минулого тижня жертвами вірусу стали шестеро людей.
Раніше повідомлялося, що у Києві продовжує знижуватися захворюваність на грип та ГРВІ. В перші дні січня, станом на 3 число, за медичною допомогою до лікарень і поліклінік Києва звернулося 7 тисяч 517 чоловік. За аналогічний період минулого тижня цей показник становив 16 тисяч 684 людини.
Раніше головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська повідомила, що цієї зими в Україні циркулюватимуть три штами вірусу грипу. Нової епідемії грипу в МОЗ не очікують. Віруси старі і знайомі, нічого трагічного в них немає.Hromadske.ua