Близько трьох мільйонів українців хворіють грипом

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Найбільше хворих у Київській області.

Близько трьох мільйонів українців хворіють на грип. pixabay.com

В Україні кількість хворих на грип сягає трьох мільйонів осіб, при цьому більшість з них - діти до 17 років.

Про це, як повідомляє "Громадське", сказав заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський на засіданні міжвідомчого оперативного штабу щодо ускладнення погодних умов.

При цьому, він зауважив, що найбільше хворих у Києвській області. Вони становлять 13% від загальної кількості хворих. Також за останній тиждень від хвороби померло троє українців - у Львівській, Полтавській та Миколаївській областях. Минулого тижня жертвами вірусу стали шестеро людей.

Раніше повідомлялося, що у Києві продовжує знижуватися захворюваність на грип та ГРВІ. В перші дні січня, станом на 3 число, за медичною допомогою до лікарень і поліклінік Києва звернулося 7 тисяч 517 чоловік. За аналогічний період минулого тижня цей показник становив 16 тисяч 684 людини.

Раніше головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська повідомила, що цієї зими в Україні циркулюватимуть три штами вірусу грипу. Нової епідемії грипу в МОЗ не очікують. Віруси старі і знайомі, нічого трагічного в них немає.