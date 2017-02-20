Близько 20% українців впевнені в завтрашньому дні

Найбільш впевнені у завтрашньому дні молоді українці. З людей старше 50 років впевненість падає до 13%.

Міські жителі в Україні більше впевнені в завтрашньому дні, ніж сільські

Про своюзаявляють 22% українців, а 78% позбавлені цього відчуття, свідчать дані опитування Research & Branding Group.

У залежності від регіону проживання дещо частіше, ніж в інших регіонах відзначають свою впевненість у завтрашньому дні жителі Західної України (27% проти 19-22% в інших регіонах).

У залежності від місцевості проживання менше впевнені у завтрашньому дні сільські жителі (17% сільських жителів проти 23-26% жителів міст різних типів).

Також впевненість у завтрашньому дні найбільш властива молоді (39%). Зі збільшенням віку зменшується впевненість у завтрашньому дні – до 25% у тридцятирічних", 20% у "сорокарічних" і 13% у людей старше 50 років.

З грудня 2015 року ситуація з упевненістю українців у завтрашньому дні змінилася незначно, але в напрямку погіршення – тоді впевнених у завтрашньому дні українців було 27%, а не впевнених – 73%.

Research & Branding Group

Дослідження проводилося компанією R&B в період з 1-10 лютого 2016 року серед 1800 осіб по всій території України за винятком Криму та ОРДЛО. Помилка вибірки становить ±2,4% при рівні довірчої ймовірності Р=0,95.

За даними опитування Research & Branding Group, у лютому 2017 року дві третини українців (66%) в цілому були не задоволені своїм життям. За останні п'ять років індекс задоволеності життям українців ніколи не піднімався вище нуля.