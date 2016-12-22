Бійці ЗСУ відбили атаки терористів на Світлодарській дузі

Окупанти активно застосовували ствольну артилерію та міномети.

У четвер російські терористи зосередили обстріли на донецькому напрямку Facebook/Міністерство оборони України

У четвер, 22 грудня, бойовики російсько-терористичних зосередили артилерійські обстріли на донецькому напрямку, здійснили 15 збройних провокацій і зробили дві спроби штурму позицій Збройних сил України, повідомляє прес-центр штабу АТО.

ПО Луганському окупанти били зі ствольної артилерії калібру 122 міліметри, 120-мм і 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів. Старогнатівка зазнала обстрілів з мінометів калібру 120 міліметрів, Авдіївка, Новгородське та Верхньоторецьке – з 82-мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів.

З 8:30 російські терористи почали обстрілювати українські позиції на Світлодарскій дузі і під прикриттям артилерійського вогню спробували їх штурмувати. Діставши збройну відсіч, окупанти відступили. О 10:00 обстріли зі ствольної артилерії та 120-мм мінометів поновилися, і противник здійснив другу невдалу спробу штурму.

Крім того, протягом дня терористи двічі обстріляли Миронівку зі 125-мм артилерії.

По Красногорівці та Водяному на маріупольському напрямку бойовики відкривали вогонь зі 120-мм і 82-мм мінометів. Кримське на Луганщині окупанти обстрілювали з мінометів калібру 82 міліметри та протитанкових ракетних комплексів.

18 грудня бійці ЗСУ відбили атаку російських окупантів на Світлодарьскій дузі. Втрати сил АТО склали п'ять чоловік убитими і пораненими шість чоловік. За даними розвідки противник втратив 20 чоловік вбитими і 30 пораненими. Двогодинного бою передував артилерійський обстріл українських позицій.

До вечора 18 грудня інтенсивність обстрілів посилилася. До Обласної клінічної лікарні ім. Мечникова в Дніпрі були доставлені ще 26 поранених. При цьому чотирьох військових не могли вивезти з позицій через щільний артилерійський вогонь.

Речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко назвав втрати українських військових на Світлодарській дузі "найважчими за останні п'ять місяців".