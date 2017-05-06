Біля волонтерського центру в Одесі пролунав вибух

На місці інциденту вибухнула граната – імовірно РГД-5.
Як повідомляє місцеве видання "Думська", посилаючись на інформацію поліції, на місці інциденту вибухнула граната – імовірно РГД-5. На місці працюють правоохоронці.
Опубліковано також відео, на якому відзнято вибух.
Слід зазначити, що в серпні 2015 року офіс "Самооборони Одеси" на вулиці Канатній також постраждав від подібного вибуху. Тоді правоохоронці встановили, що біля стін будівлі спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю 200 грамів у тротиловому еквіваленті.
Нагадаємо, що в Одесі повідомлялося про мінування Будинку профспілок, у зв'язку з чим поліція евакуювала громадян з Куликова поля, де проходила траурна акція. В ході обстеження будівлі Будинку профспілок, жодних вибухових засобів виявлено не було.Думская