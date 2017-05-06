Біля волонтерського центру в Одесі пролунав вибух

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На місці інциденту вибухнула граната – імовірно РГД-5.

Біля офісу "Самооборони Одеси" знову щось підірвали

На вулиці Канатній в Одесі, у дворі будинку, де розміщуються волонтерські організації та штаб "Самооборони Одеси", у ніч на 6 травня пролунав вибух.

Як повідомляє місцеве видання "Думська", посилаючись на інформацію поліції, на місці інциденту вибухнула граната – імовірно РГД-5. На місці працюють правоохоронці.

Опубліковано також відео, на якому відзнято вибух.

Слід зазначити, що в серпні 2015 року офіс "Самооборони Одеси" на вулиці Канатній також постраждав від подібного вибуху. Тоді правоохоронці встановили, що біля стін будівлі спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю 200 грамів у тротиловому еквіваленті.

Нагадаємо, що в Одесі повідомлялося про мінування Будинку профспілок, у зв'язку з чим поліція евакуювала громадян з Куликова поля, де проходила траурна акція. В ході обстеження будівлі Будинку профспілок, жодних вибухових засобів виявлено не було.