Біля посольства РФ у Києві пройшла акція на підтримку зниклих кримчан

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Акція під назвою "Де Ервін? проходить під стінами російського посольства вже восьмий раз.

Під посольством Росії в Києві проходила акція "Де Ервін?" відкриті джерела

у тому числі Ервіна Ібрагімова.

Біля будівлі посольства Російської Федерації в Києві в п'ятницю, 24 лютого, відбулася акція "Де Ервін? в підтримку безвісти зниклих кримчан

Люди тримали в руках плакати з числами, які символізували дати злочинів, скоєних окупаційною владою в Криму.

"24 лютого ми не будемо говорити, говорити за нас будуть цифри. У головних ролях: 3 березня 2014 року, числа 3, 17, 6 та інші. В рамках мовчазної перфомансу "Кримська нумерологія" вони розкажуть, які факти окупації Криму, починаючи з 2014 року, вони символізують", – повідомили організатори акції, передає "Крим.Реалії".

Дана акція проходить вже восьмий раз. Член виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов був викрадений невідомими в Бахчисараї 24 травня 2016 року. Камера відеоспостереження зафіксувала, як дві людини в формі російських дорожніх інспекторів зупинили машину Ібрагімова і затягли його у свій мікроавтобус.

Раніше, міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що в окупованому українському Криму Росія переслідує не тільки представників кримськотатарського народу та їх лідерів, але всіх громадян, чия позиція не відповідає офіційній позиції окупаційної "влади".