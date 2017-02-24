Топ Новини
<
>

Біля посольства РФ у Києві пройшла акція на підтримку зниклих кримчан

24 лютого в 13:12

Акція під назвою "Де Ервін? проходить під стінами російського посольства вже восьмий раз.

у3
Під посольством Росії в Києві проходила акція "Де Ервін?"
відкриті джерела
Біля будівлі посольства Російської Федерації в Києві в п'ятницю, 24 лютого, відбулася акція "Де Ервін? в підтримку безвісти зниклих кримчан, у тому числі Ервіна Ібрагімова.

Люди тримали в руках плакати з числами, які символізували дати злочинів, скоєних окупаційною владою в Криму.

"24 лютого ми не будемо говорити, говорити за нас будуть цифри. У головних ролях: 3 березня 2014 року, числа 3, 17, 6 та інші. В рамках мовчазної перфомансу "Кримська нумерологія" вони розкажуть, які факти окупації Криму, починаючи з 2014 року, вони символізують", – повідомили організатори акції, передає "Крим.Реалії".

Дана акція проходить вже восьмий раз. Член виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов був викрадений невідомими в Бахчисараї 24 травня 2016 року. Камера відеоспостереження зафіксувала, як дві людини в формі російських дорожніх інспекторів зупинили машину Ібрагімова і затягли його у свій мікроавтобус.

Читайте також: Росія відпрацьовує в окупованому Криму методи тоталітарного управління – Чубаров

Раніше, міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що в окупованому українському Криму Росія переслідує не тільки представників кримськотатарського народу та їх лідерів, але всіх громадян, чия позиція не відповідає офіційній позиції окупаційної "влади".

За матеріалами: Крим.Реалії
Читайте також
Теги Крим акція Росія окупація
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.91
EUR 28.45
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...