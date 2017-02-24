Біля посольства РФ у Києві пройшла акція на підтримку зниклих кримчан

Акція під назвою "Де Ервін? проходить під стінами російського посольства вже восьмий раз.
Люди тримали в руках плакати з числами, які символізували дати злочинів, скоєних окупаційною владою в Криму.
"24 лютого ми не будемо говорити, говорити за нас будуть цифри. У головних ролях: 3 березня 2014 року, числа 3, 17, 6 та інші. В рамках мовчазної перфомансу "Кримська нумерологія" вони розкажуть, які факти окупації Криму, починаючи з 2014 року, вони символізують", – повідомили організатори акції, передає "Крим.Реалії".
Дана акція проходить вже восьмий раз. Член виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов був викрадений невідомими в Бахчисараї 24 травня 2016 року. Камера відеоспостереження зафіксувала, як дві людини в формі російських дорожніх інспекторів зупинили машину Ібрагімова і затягли його у свій мікроавтобус.
Раніше, міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що в окупованому українському Криму Росія переслідує не тільки представників кримськотатарського народу та їх лідерів, але всіх громадян, чия позиція не відповідає офіційній позиції окупаційної "влади".Крим.Реалії