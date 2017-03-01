Більшість мостів перебувають в аварійному стані – Омелян

Цього року планується будівництво нових мостів.

Українські мости в аварійному стані

З існуючих в Україні 17 тисяч мостів більше половини - близько 9 тисяч - знаходяться в аварійному стані , а 4 тисячі потребують негайного ремонту, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Міністр зазначив, що таким чином впроваджується програма по відновленню українських мостів. "У цьому році ми зможемо відремонтувати лише 80 мостів", - заявив Омелян.

За його словами, в цьому році планується будівництво нових мостів. "У цьому році ми переходимо до спорудження нових мостів. У першу чергу це стосується міста Миколаїв", - зазначив він.

Нагадаємо, увечері 27 лютого в Києві відбулося часткове обвалення Шулявського шляхопроводу. Постраждалих немає, пошкодження отримав автомобіль, припаркований під мостом.

Реконструкція Шулявського шляхопроводу проводилася близько 30 років тому.