Більше тисячі резервістів поїдуть на військові збори на базі командування "Захід"

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Резервісти протягом 30 днів будуть проходити бойове злагодження з діючою механізованою бригадою.

Резервістів на місяць заберуть в діючу армію Facebook/Генштаб ЗСУ

На базі однієї з механізованих бригад оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних сил України з 17 січня будуть проводитися навчання за участю понад тисячі резервістів. Збори триватимуть 30 днів, за цей час резервісти проведуть бойове злагодження з діючою мехбригадою.

"Мета навчальних зборів полягає у надбанні бойових можливостей, підвищенної боєздатності військових частин, поглибленої військової навченості резервістів, раніше звільнених з лав ЗСУ, передачі бойового досвіду від резервістів військовослужбовцям, які нещодавно закінчили навчальні центри і прийшли в армію", - пояснив начальник відділу впровадження служби в резерві Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ полковника Михайло Щербина, повідомив прес-служба Міноборони.

За всіма резервістами, які призиваються на військові збори, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, займана посада та середня заробітна плата на підприємстві. Також кожному резервисту гарантоване державне страхування та безкоштовне медичне забезпечення.

"Таким чином, загальна сума, яку отримає резервіст протягом 2017р за 30 діб підготовки складе більше 8тыс. грн, що майже вдвічі більше порівняно з 2016 роком", - зазначають у військовому відомстві.

Також повідомляється, що в 2017году ЗСУ планують наростити кількість резервістів, продовжити та інтенсивність проведення занять.

За даними Генштабу, в 2016 годамасштабные навчальні збори участю 10тис. резервістів були проведені в 10 бойових військових частинах.