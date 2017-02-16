Більше половини антикорупційних справ не доходять до суду – Холодницький

Не всі суди можуть розглядати антикорупційні справи через брак суддів для створення колегій з трьох осіб.

Голова САП розповів про те, що більшість корупціонерів залишаються безкарними Радио Свобода

До українських судів потрапляє лише 32% кримінальних проваджень стосовно корупціонерів, заявив під час брифінгу голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури () Назар Холодницький, повідомляє " РБК-Україна ".

За його словами, 68% антикорупційних справ до суду не доходять.

"Ми бачимо, що ті справи, які потрапляють до суду, не можуть дійти до свого логічного завершення. 68% справ не можуть дійти навіть до попереднього слухання. Справа Пасішника (колишнього першого заступника генерального директора "Укртранснафти" Андрія Пасішника - ред.) - десять місяців, інші справи з різних, навіть смішних причин не можуть навіть бути подані на розгляд", - зазначив Холодницький.

Назар Холодницький стверджує, що деякі справи спеціально спрямовуються до тих судів, де не вистачає суддів для формування колегії. Так як антикорупційні справи повинна розглядати колегія з трьох суддів.

"Станом на 2017 рік цей суд (антикорупційний - ред.) реально потрібен. Чим швидше цей суд буде створений, тим швидше суспільство побачить результат нашої роботи", - підкреслив він.

Раніше голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі заявив, що в Україні потрібно якомога швидше створити антикорупційний суд. "Це дуже і дуже важливо", - підкреслив посол ЄС.

"Боротьба проти корупції йде в правильному напрямку. Урядом імплементовано нові закони, створено нові інститути, такі як Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Тепер ми повинні переконатися, що вони ефективні і можуть вільно працювати, що означає, що до їх роботі ставляться з повагою", - сказав Мінгареллі.