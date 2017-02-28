Без телевізора живуть 3% українців

Крім 3% українців, які точно не дивляться телевізор, ще 3% не змогли відповісти на це питання.

Близько 3% українців сказали телевізору рішуче ні, ще 3% вагаються Андрій Товстиженко, ZN.UA

У лютому 2017 року найбільш поширеними в Україні є супутникове та аналогове ефірне– ними користуються відповідно 31% і 30% українців, свідчать дані опитування Research & Branding Group.

Далі йдуть супутникове телебачення (22%) і цифрове ефірне телебачення DVB-T2. Різними видами інтернет-телебачення в цілому користуються лише 3% українців.

Тільки 3% опитаних не дивляться телевізор взагалі, ще 3% не змогли відповісти на запитання.

Research & Branding Group

Перевага того або іншого виду прийому телесигналу залежить від регіону проживання. Так, кабельне телебачення більшою мірою поширене на Сході України (46% на Сході проти 24-29% в інших макрорегіонах). Аналогове ефірне телебачення в східних областях має меншу аудиторію, ніж в інших регіонах країни (19% на Сході проти 31-35% в інших макрорегіонах). Супутниковому телебаченню віддають перевагу по 30% мешканців Заходу і Півдня країни, 19% жителів Центру і 11% жителів Сходу України. Цифрове ефірне телебачення DVB-T2 найбільш поширене в центральному регіоні (20% - у Центрі, проти 7-12% в інших макрорегіонах).

Перевага того або іншого виду прийому телесигналу в значній мірі визначається типом населеного пункту. Так, кабельне телебачення поширене в містах (50% в обласних центрах і 34% в інших містах), але практично відсутнє у селах (8%). У сільській місцевості найбільш популярним є аналогове ефірне телебачення (44% в селах проти 20-26% у містах). Також в селах найбільше користувачів супутникового телебачення (35% в селах проти 20% у малих і середніх містах і 12% в обласних центрах). Цифрове ефірне телебачення DVB-T2 має приблизно однаково поширене у всіх типах населених пунктів України.

Дослідження проводилося компанією R&B в період з 1-10 лютого 2016 року серед 1800 осіб по всій території України за винятком Криму та ОРДЛО. Помилка вибірки становить ±2,4% при рівні довірчої ймовірності Р=0,95.

Як свідчать дані дослідження Інституту з вивчення журналістики Reuters, більше половини інтернет-користувачів у всьому світі отримують новини з соціальних медіа. За даними опитування, Facebook відіграє все більш важливу роль у поширенні новин, його використовують 44% респондентів, ще 19% вказали на YouTube, 10% отримують новини з Twitter. Вперше соціальні медіа обігнали телебачення в якості основного джерела новин для групи віком від 18 до 24 років.