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Без світла в Авдіївці залишаються сім вулиць та мікрорайон – ДСНС

6 лютого в 01:25

На Авдіївському коксохімі, від якого залежить опалення міста, тривають відновлювальні роботи.

 

Многоэтажка Авдеевка
В Авдіївці тривають відновлювальні роботи
До вечора неділі, 5 лютого, без електропостачання Авдіївці залишалися сім вулиць і мікрорайон "Ювілейний".

"Залишаються непідключеними мікрорайон "Ювілейний", вулиці Грушевського, Маяковського, Степова, Незалежності, 50-річчя АКХЗ, Пархоменка й вулиця Донецька. Тривають відновлювальні роботи на Авдіївському коксохімічному заводі", – сказано в повідомленні прес-служби ДСНС.

У роботах із розмінуванню задіяні дві піротехнічні групи (сім осіб) та дві одиниці техніки.
Станом на 20:00 неділі рятувальники обстежили 3,5 км дороги від с. Кам'янка до Донецької фільтрувальної станції та 2,1 га території поблизу станції.

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Нагадаємо, 5 лютого президент України Петро Порошенко повідомив про відновлення електропостачання Авдіївки Донецької області після завершення ремонтних робіт на пошкоджених в ході обстрілів лініях електропередач.

Пізніше повідомлялося, що в місті відновлено вуличне освітлення, теплопостачання переведено з аварійного на стабільний режим. У місті тривають роботи з відновлення пошкоджених обстрілами житлових будинків.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Авдіївка ДСНС АТО
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