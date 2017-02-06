Без світла в Авдіївці залишаються сім вулиць та мікрорайон – ДСНС

На Авдіївському коксохімі, від якого залежить опалення міста, тривають відновлювальні роботи.
"Залишаються непідключеними мікрорайон "Ювілейний", вулиці Грушевського, Маяковського, Степова, Незалежності, 50-річчя АКХЗ, Пархоменка й вулиця Донецька. Тривають відновлювальні роботи на Авдіївському коксохімічному заводі", – сказано в повідомленні прес-служби ДСНС.
У роботах із розмінуванню задіяні дві піротехнічні групи (сім осіб) та дві одиниці техніки.
Станом на 20:00 неділі рятувальники обстежили 3,5 км дороги від с. Кам'янка до Донецької фільтрувальної станції та 2,1 га території поблизу станції.
Нагадаємо, 5 лютого президент України Петро Порошенко повідомив про відновлення електропостачання Авдіївки Донецької області після завершення ремонтних робіт на пошкоджених в ході обстрілів лініях електропередач.
Пізніше повідомлялося, що в місті відновлено вуличне освітлення, теплопостачання переведено з аварійного на стабільний режим. У місті тривають роботи з відновлення пошкоджених обстрілами житлових будинків.DT.UA