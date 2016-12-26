Автомайдан звинуватив Авакова в "кришуванні" нелегального грального бізнесу

Активісти поставили біля будівлі МВС ігрові автомати та столи для гри в покер.

Представники "Автомайдану" організували біля стін Міністерства внутрішніх справ акцію протесту проти процвітаючого в Україні нелегального грального бізнесу, звинувативши в причетності до нього міністра МВС Арсена Авакова та його сина.

"Як сьогодні зранку під стінами МВС Аваков, його син, Чеботар, Троян та Кива грали в казино, адже саме співробітники поліції на чолі з міністром Аваковим вже не перший рік кришують нелегальні гральні заклади в країні під вивіскою "електронних лотерей, лото, комп'ютерних клубів" тощо", – повідомляється на сторінці "Автомайдану" у Facebook.

Свою публікацію "Автомайдан" супроводив фотографіями акції, в ході якої активісти розгорнули перед МВС "казино", поставивши під відкритим небом гральні автомати та столи для гри в покер.

Активісти виходять з того, що без поліцейського "даху" в даному бізнесі працювати неможливо, про що говорять і самі тіньові дільці.

"Тому вже стало очевидно, що реально боротися з тіньовим гральним бізнесом міністр Аваков не збирається, вирішивши не боротися з корупцією, а як і попєрєднікі її очолити", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні, Служба безпеки України виявила розгалужену мережу інтернет-казино, які надавали заборонені законом послуги азартних ігор і букмекерської діяльності.

Гральний бізнес заборонений в Україні з літа 2009 року. Представники уряду неодноразово заявляли про необхідність його легалізувати.