Австрійський суд дозволив екстрадицію Фірташа до США

Остаточне рішення про екстрадицію буде приймати федеральний міністр юстиції Австрії.
"Суд задовольнив скаргу прокуратури на екстрадицію Д. Фірташа до США, ухваливши, таким чином, рішення, відмінне від рішення суду першої інстанції", – оголосив суддя за підсумками засідання 21 лютого.
При цьому він уточнив, що остаточне рішення про екстрадицію приймає федеральний міністр юстиції Австрії.
Нагадаємо, сьогодні у Вищому земельному суді австрійської столиці Відня відбулося засідання щодо апеляції прокурорів на відмову екстрадиції Фірташа в США за запитом американської влади.
Суддя надав Фірташу право останнього слова, однак він відмовився від нього, приєднавшись до доводів захисту.
Зазначається, що перед початком судового засідання Фірташ сказав журналістам, що у разі позитивного вирішення хотів би повернутися до України, але від інших коментарів відмовився.
Дмитра Фірташа оголошено в міжнародний розшук Іспанією та США. Таким чином, йому закрито шлях у більш ніж сто країн світу, з якими у цих країн діють угоди про екстрадицію. Арешт також очікує Фірташа в Україні. Однією з небагатьох країн, куди він міг би податися, залишається РФ.
Як відомо, Дмитро Фірташ звернувся до Конституційного суду Австрії, щоб уникнути екстрадиції до США. У Сполучених Штатах олігарху загрожує до 50 років ув'язнення і конфіскація всіх активів.
Фірташа звинувачують в тому, що він з допомогою хабарів на загальну суму 18,5 млн доларів хотів отримати дозволи на видобуток титану в Індії.DT.UA