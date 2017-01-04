Австрія виділить два мільйони євро на допомогу Донбасу - Курц

Також у межах програми гуманітарної допомоги австрійська компанія Caritas Austria надасть медичну допомогу жителям Донбасу.
Курц поділився планами на гуманітарну допомогу на своїй сторінці в Twitter.
"Австрія надає додаткові два мільйони євро для гуманітарної допомоги людям східної України", - написав він.
Крім того, участь у наданні допомоги жителям Донбасу прийме австрійська компанія Caritas Austria. З початку 20-го століття компанія займається гуманітарними програмами у всьому світі, має більше 1000 соціальних проектів допомоги.
"Caritas Austria надасть медичні послуги 1200 жителям регіону", - додав Курц.
Раніше повідомлялося, що Австрія перейняла від Німеччини головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в 2017 році.
У понеділок, 2 січня, голова МЗС Австрії Себастьян Курц і міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибули з робочим візитом у Донецьку область, щоб обговорити стан імплементації Мінських угод та ситуацію в Донбасі.
3 січня міністри відвідали населені пункти Виноградне та Харчовик на лінії зіткнення, де діючий голова ОБСЄ мав можливість ознайомитися з руйнівними наслідками російської агресії у Донбасі.DT.UA