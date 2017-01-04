Австрія виділить два мільйони євро на допомогу Донбасу - Курц

Також у межах програми гуманітарної допомоги австрійська компанія Caritas Austria надасть медичну допомогу жителям Донбасу.

Голова ОБСЄ розповів про гуманітарну допомогу Донбасу

Голова Міністерства закордонних справ Австрії, очільник ОБСЄрозповів про виділення двох мільйонів євро на гуманітарну допомогу Донбасу.

Курц поділився планами на гуманітарну допомогу на своїй сторінці в Twitter.

"Австрія надає додаткові два мільйони євро для гуманітарної допомоги людям східної України", - написав він.

Крім того, участь у наданні допомоги жителям Донбасу прийме австрійська компанія Caritas Austria. З початку 20-го століття компанія займається гуманітарними програмами у всьому світі, має більше 1000 соціальних проектів допомоги.

"Caritas Austria надасть медичні послуги 1200 жителям регіону", - додав Курц.

Раніше повідомлялося, що Австрія перейняла від Німеччини головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в 2017 році.

У понеділок, 2 січня, голова МЗС Австрії Себастьян Курц і міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибули з робочим візитом у Донецьку область, щоб обговорити стан імплементації Мінських угод та ситуацію в Донбасі.

3 січня міністри відвідали населені пункти Виноградне та Харчовик на лінії зіткнення, де діючий голова ОБСЄ мав можливість ознайомитися з руйнівними наслідками російської агресії у Донбасі.