Авдіївку готують до нестачі питної води – Жебрівський

Останні шість днів вода до населеного пункту подавалася за графіком.

Авдіївці загрожує нестача води Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Води в міських резервуарахзалишилося максимум на дві подачі в мережу, повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в Facebook.

За його словами, останні шість днів воду до міста подавали за графіком, а зараз населений пункт готують до автономного забезпечення водою.

"У приватному секторі розставили додатково 5 резервуарів ємністю по 1 м.куб. Адветнистська гуманітарна агенція ADRA придбала 6 однокубових ємностей. Ще 7 резервуарів для питної води надає Чеська гуманітарна організація "Людина в біді". Станом на сьогодні у школах та інших соціальних об'єктах Авдіївки вже встановлено 34 резервуари для питної води ємністю 1м.куб.", – зазначив він.

Жебрівський також повідомив, що оперативний штаб відпрацьовує можливість закупівлі ще 10 однокубових резервуарів для питної води. ДСНС готова передислокувати до Авдіївки два водовози на 7 і 9 кубічних метрів для розвезення питної води з резервуарів.

У свою чергу, Авдіївський коксохім надає велику цистерну 17 куб. м. для забезпечення міста технічною водою.

Напередодні повідомлялося, що повноцінна подачу води до Авдіївки все ще не відновлено, оскільки ремонтна бригада не може провести ремонтні роботи на Донецькій фільтрувальної станції через міни, встановлені на об'єкті бойовиками.

Голова Авдіївської ВГА Павло Малихін, в свою чергу, повідомив, що запасів води для прокачування в місті залишилося на три дні.

Нагадаємо, 24 лютого водопостачання Авдіївки Донецької області було частково припинене через пряме влучання снаряду у фільтрувальну станцію.