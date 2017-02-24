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Авдіївка знову залишилася без води через обстріли – Зубко

24 лютого в 09:43

Віце-прем'єр пов'язує нові обстріли міста з підтримкою Нідерландами асоціації України з ЄС.

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Бойовики залишили Авдіївку без води
Міністерство оборони України
Припинення водопостачання Авдіївки Донецької області припинене за прямого попадання снаряда в фільтрувальну станцію, повідомив віце-прем'єр міністр Геннадій Зубко.

"Пряме влучення снаряда у фільтровальну станцію. Обладнання зупинене. Людей сховали у бомбосховище. Місто знов без води", – написав він у Twitter.

"На ґрунті підтримки Нідерландами ратифікації угоди України з ЄС, орки не заспокоюються і посипають нашу землю снарядами", - додав Зубко.

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Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії та РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, а в місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, заробили загальноосвітні школи і дитячі сади.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Авдіївка обстріл місто
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