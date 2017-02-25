Авдіївка після обстрілу знову залишилася без електропостачання

Знижується температура в квартирах, з'явилися проблеми зі зв'язком.
"Вчора близько 23.00, в результаті кількох потужних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, в Авдіївці зникло електропостачання. Як повідомляють офіцери оперативного прес-центру, в місті поступово знижується температура в системі опалення. Відчутні проблеми з мобільним зв'язком і доступом в Інтернет. Критичні об'єкти інфраструктури продовжують підключати до електрогенератора. Інформація уточнюється", – сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Авдіївка після обстрілу залишилася без централізованого водопостачання.DT.UA