Авдіївка після обстрілу знову залишилася без електропостачання

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Знижується температура в квартирах, з'явилися проблеми зі зв'язком.

Авдіївка знову знеструмлена Facebook/Марина Шеремет

Після обстрілу з боку бойовиків "ДНР" місто Авдіївка Донецької області пізно ввечері в п'ятницю, 24 лютого, залишилося без електропостачання. Також виникли проблеми з централізованим опаленням і зв'язком, повідомив прес-центр штабу АТО, вранці в суботу, 25 лютого.

"Вчора близько 23.00, в результаті кількох потужних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, в Авдіївці зникло електропостачання. Як повідомляють офіцери оперативного прес-центру, в місті поступово знижується температура в системі опалення. Відчутні проблеми з мобільним зв'язком і доступом в Інтернет. Критичні об'єкти інфраструктури продовжують підключати до електрогенератора. Інформація уточнюється", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Авдіївка після обстрілу залишилася без централізованого водопостачання.