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Аваков звільнив керівників міської та обласної поліції Дніпра після сутичок 9 травня

10 травня в 11:25

До міста направлені комісія та слідча група задля розслідування усіх обставин інциденту. 

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Сутички під час святкування 9 травня у Дніпрі коштуватимуть поліцейським посад
Uncleroo / Depositphotos
Після попереднього розгляду обставин зіткнень на масових акціях 9 травня у Дніпрі, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підписав наказ про звільнення керівництва Національної поліції міста та області.

Зокрема, під звільнення потрапили очільники обласного та міського управлінь поліції та їхні заступники з забезпечення громадської безпеки.

"Вранці підписаний наказ про звільнення з посад начальника управління поліції Дніпровської області генерала Репешко, начальника міського управління поліції Дніпра полковника Бідило, відповідних заступників щодо забезпечення громадської безпеки", - написав Аваков на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, у місто направлена комісія для проведення службового розслідування стосовно дій поліцейських під час сутичок 9 травня. Туди також направлена спеціальна слідча група для розслідування дій цивільних осіб і їх координаторів в рамках порушених кримінальних проваджень.

"Призначено службове розслідування за тим, що сталося - для подальшого вивчення дій поліцейських. У Дніпро направлено комісію на чолі з головою ДВБ Нацполіціі Ковалем. Створена спеціальна слідча група і спрямована в Дніпро - для розслідування дій цивільних осіб і їх координаторів в рамках порушених кримінальних проваджень", - додав Арсен Аваков.

Міністр пообіцяв, що результати обох розслідувань будуть оприлюднені публічно.

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Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталися сутички під час масових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, є постраждалі.

В обласному управлінні Нацполіції призначили службове розслідування дій правоохоронців під час сутичок на масових заходах.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Дніпро поліція Аваков звільнення
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