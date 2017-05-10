Аваков звільнив керівників міської та обласної поліції Дніпра після сутичок 9 травня

До міста направлені комісія та слідча група задля розслідування усіх обставин інциденту.

Сутички під час святкування 9 травня у Дніпрі коштуватимуть поліцейським посад Uncleroo / Depositphotos

Після попереднього розгляду обставин зіткнень на масових акціях 9 травня у Дніпрі , міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підписав наказ про звільнення керівництва Національної поліції міста та області.

Зокрема, під звільнення потрапили очільники обласного та міського управлінь поліції та їхні заступники з забезпечення громадської безпеки.

"Вранці підписаний наказ про звільнення з посад начальника управління поліції Дніпровської області генерала Репешко, начальника міського управління поліції Дніпра полковника Бідило, відповідних заступників щодо забезпечення громадської безпеки", - написав Аваков на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, у місто направлена комісія для проведення службового розслідування стосовно дій поліцейських під час сутичок 9 травня. Туди також направлена спеціальна слідча група для розслідування дій цивільних осіб і їх координаторів в рамках порушених кримінальних проваджень.

"Призначено службове розслідування за тим, що сталося - для подальшого вивчення дій поліцейських. У Дніпро направлено комісію на чолі з головою ДВБ Нацполіціі Ковалем. Створена спеціальна слідча група і спрямована в Дніпро - для розслідування дій цивільних осіб і їх координаторів в рамках порушених кримінальних проваджень", - додав Арсен Аваков.

Міністр пообіцяв, що результати обох розслідувань будуть оприлюднені публічно.

Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталися сутички під час масових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, є постраждалі.

В обласному управлінні Нацполіції призначили службове розслідування дій правоохоронців під час сутичок на масових заходах.