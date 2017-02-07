Аваков визначився з кандидатом на посаду голови Нацполіції

Кабінет міністрів зможе розглянути кандидатуру в середу.

Нацполицию, швидше за все, очолить начальник карного розшуку Князєв Національна поліція

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вніс кандидатуру начальника департаменту карного розшукуСергія Князєва на пост голови НПУ.

"Сьогодні ввечері вніс прем'єр-міністру Володимиру Гройсману кандидатуру Сергія Князєва - на призначення голови Національної поліції України... Я запропонував цю кандидатуру за результатами проведеного з моєї ініціативи консультаційного конкурсу, який проходив з 15 грудня 2016 року по 6 лютого 2017 року", – повідомив глава МВС на своїй сторінці в Facebook ввечері у вівторок, 7 лютого.

Аваков нагадав, що процедура конкурсу, заявки на участь у якому подали 64 кандидати, проходив у п'ять етапів.

"Після опрацювання документів за рішенням конкурсної комісії, до участі було допущено 46 осіб, після етапу тестування кожен з 10 тих, хто набрав максимальну кількість балів, пройшли велику очну співбесіду з членами комісії", – додав міністр.

За підсумками співбесіди комісія рекомендувала Авакову трьох кандидатів – адвокатів Костянтина Бушуєва і Андрія Вишневського, а також начальника карного розшуку Сергія Князєва.

Голова МВС визнав найбільш прийнятною кандидатуру Князєва, який з листопада минулого року очолює департамент карного розшуку НПУ.

До цього він очолював поліцію Рівненської області, керував закарпатським обласним управлінням МВС, працював у карному розшуку в Київській та Донецькій областях.

Як повідомлялося, 16 листопада Кабмін звільнив Хатію Деканоїдзе з посади голови Нацполіції. Після цього голова МВС Арсен Аваков призначив тимчасово виконуючим обов'язки керівника НПУ колишнього першого заступника голови Національної поліції України Вадима Трояна.

15 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оголосив про проведення консультативного конкурсу на заміщення вакантної посади голови Національної поліції. У вимогах до кандидата зазначено, що він повинен мати вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше семи років, досвід роботи на керівних посадах не менше п'яти років.

До завершення конкурсу в. о. голови Нацполіції Вадим Троян, начальники поліції Києва та Чернігівської області Андрій Крищенко й Едуард Альохін відмовилися від участі в конкурсі.

За інформацією DT.UA, із самого початку ряд великих донорів проектів МВС і НПУ дали зрозуміти, що відмовлять у фінансуванні, якщо Нацполіцію очолить Троян.