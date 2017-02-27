Аваков спрогнозував терміни зростання рівня довіри до поліції

Міністр стверджує, що в найближчі роки почнеться оновлення керівного складу поліції.
"Досвід європейських країн, взагалі нормальних розвинених демократій, каже, що там, де поліція користуватиметься довірою більше 50%, тобто більшості населення, там ми матимемо стійку правоохоронну систему. Я дуже розраховую, що таку систему ми отримаємо найближчими роками", – заявив глава МВС в інтерв'ю ТСН, опублікованому ввечері в неділю, 26 лютого.
Міністр озвучив прогноз, що через 3-5 років нові співробітники, які прийшли в поліцію за результатами конкурсу, придбають необхідний досвід і почнуть займати керівні посади.
Аваков визнав помилки і невдачі в проведенні реформи органів МВС, а також вказав на зниження рівня довіри до патрульної поліції з 60% до 40% і підвищення середнього рівня підтримки Нацполиції в цілому.
"Ми спостерігаємо деяке підвищення довіри до поліції..., там десь 25%. Але це статистика", – зазначив міністр.
Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в грудні 2016 року, реформу поліції вважають успішною 28% українців, неуспішною - 65%.
Як зазначають соціологи, кількість тих, хто позитивно оцінює цей напрямок діяльності влади, зменшилася з початку року у півтора рази.ТСН