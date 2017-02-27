Аваков спрогнозував терміни зростання рівня довіри до поліції

Міністр стверджує, що в найближчі роки почнеться оновлення керівного складу поліції.

Аваков сподівається, що через п'ять років більшість українців довірятимуть поліції Василь Артюшенко, DT.UA

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловив сподівання, що найближчими роками рівень довіри суспільства дозросте і досягне 50%.

"Досвід європейських країн, взагалі нормальних розвинених демократій, каже, що там, де поліція користуватиметься довірою більше 50%, тобто більшості населення, там ми матимемо стійку правоохоронну систему. Я дуже розраховую, що таку систему ми отримаємо найближчими роками", – заявив глава МВС в інтерв'ю ТСН, опублікованому ввечері в неділю, 26 лютого.

Міністр озвучив прогноз, що через 3-5 років нові співробітники, які прийшли в поліцію за результатами конкурсу, придбають необхідний досвід і почнуть займати керівні посади.

Аваков визнав помилки і невдачі в проведенні реформи органів МВС, а також вказав на зниження рівня довіри до патрульної поліції з 60% до 40% і підвищення середнього рівня підтримки Нацполиції в цілому.

"Ми спостерігаємо деяке підвищення довіри до поліції..., там десь 25%. Але це статистика", – зазначив міністр.

Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в грудні 2016 року, реформу поліції вважають успішною 28% українців, неуспішною - 65%.

Як зазначають соціологи, кількість тих, хто позитивно оцінює цей напрямок діяльності влади, зменшилася з початку року у півтора рази.