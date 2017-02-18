Аваков прокоментував стрілянину в Харкові

МВС не терпітиме "альтернативні" органи правопорядку
"Навіть якщо ти герой війни, не можна бігати по житлових кварталах Харкова зі зброєю і доводити всім свою "крутизну", - підкреслив Аваков.
Міністр вважає "ганебним" інцидент, що стався минулої ночі, який закінчився стріляниною на Олексіївці, а також арештом дев'яти бійців батальйону "Донбас".
"А детальніше відзвітує за фактом розслідування Поліція і.. сподіваюся, що суд", - додав Аваков.
Раніше поліція затримала дев'ятьох учасників перестрілки в Харкові, учасниками якої, як повідомлялося раніше, є бійці "Східного корпусу" та "Донбасу".DT.UA