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Аваков прокоментував стрілянину в Харкові

18 лютого в 22:07

МВС не терпітиме "альтернативні" органи правопорядку

Арсен Аваков
Аваков не хоче мати альтернативні органи МВС
Василь Артюшенко, DT.UA
"МВС не буде терпіти на вулицях жодного альтернативного підрозділу, який привласнює собі право регулювати порядок за допомогою зброї, саморобного шеврона або камуфляжу, особливо, якщо їм добре платять сумнівні особистості", - заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook щодо перестрілки в Харкові 17 лютого.

"Навіть якщо ти герой війни, не можна бігати по житлових кварталах Харкова зі зброєю і доводити всім свою "крутизну", - підкреслив Аваков.

Міністр вважає "ганебним" інцидент, що стався минулої ночі, який закінчився стріляниною на Олексіївці, а також арештом дев'яти бійців батальйону "Донбас".

"А детальніше відзвітує за фактом розслідування Поліція і.. сподіваюся, що суд", - додав Аваков.

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Раніше поліція затримала дев'ятьох учасників перестрілки в Харкові, учасниками якої, як повідомлялося раніше, є бійці "Східного корпусу" та "Донбасу".

За матеріалами: DT.UA
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