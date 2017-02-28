Аваков попросив повноважень для силового зняття блокади ОРДЛО

Підлеглі Авакова готові забезпечити рішення щодо силового зняття блокади ОРДЛО, стверджує міністр.

Аваков готовий забезпечити силове зняття блокади ОРДЛО Прес-служба Кабміну України

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попросив у керівництва Антитерористичного центру повноважень для силового зняття блокади ОРДЛО.

"Я звертаюся до народних депутатів: шановні колеги, відсиджуватися вже треба закінчувати, давайте приймемо закон, що кожен громадянин України має право перегороджувати залізничне полотно. Ви не хочете такого закону? Такого закону немає, напевно, і не буде. Тоді давайте дотримуватися тих законі, які є і давайте дамо ті повноваження силовим органам, щоб відновити тут ситуацію", - сказав Аваков в ході наради прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з представниками металургійної промисловості в Києві.

Міністр звернувся до керівництва Антитерористичного центру з пропозицією прийняти рішення щодо блокади.

"І я просив би керівників АТЦ зважувати всі відповідні рішення, Антитерористичного центру, який керує всіма силовими операціями в зоні Антитерористичної операції, зважити все наше багатотерпіння, прийняти відповідне рішення, і ми це рішення забезпечимо", - сказав Аваков.

Як повідомлялося, ветерани АТО і народні депутати 25 січня заблокували гілку залізниці Луганськ-Лисичанськ-Попасна на ділянці Гірське-Золоте для блокади торгівлі з окупованими територіями. Згодом були перекриті інші залізничні переходи з ОРДЛО.

Повноважний представник Росії в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації в ОРЛДО Борис Гризлов загрожує Україні заходами за блокаду вивезення продукції з окупованих територій.