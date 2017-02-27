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Артеменко підтвердив наявність в нього громадянства Канади

27 лютого в 15:24

Крім українського та канадського у нього є й інші громадянства.

Андрей Артеменко
Артеменко має декілька громадянств, проте російського серед них немає
Andrey Artemenko / Facebook
Народний депутат Андрій Артеменко підтвердив інформацію щодо свого подвійного громадянства. Так, в нього є громадянство Канади, розповів він "Українській правді".

"Так, є, і ще я автор законопроекту про легалізацію подвійного громадянства", - зазначив він.

За словами Артеменка, в нього є громадянство "не тільки Канади, але Росії точно немає".

Колишній однофракцієць Артеменка Ігор Мосійчук прокоментував виданню його заяву та повідомив про те, що має документальні докази, отримані з органів державної влади.

"В мене є документи юридичні. Я їх найближчим часом оприлюдню", - пообіцяв він.

Мосійчук пояснив, що ця інформація стосується перетину кордону Артеменком, і там містяться відомості "і до депутатства, і після".

Законодавство України забороняє мати подвійне громадянство, проте санкцій за порушення заборони не передбачено.

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Нагадаємо, 19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

20 лютого фракція Радикальної партії прийняла рішення про виключення Артеменка зі свого складу.

За матеріалами: Українська правда
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Теги громадянство Україна документи мосійчук
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