Артеменко підтвердив наявність в нього громадянства Канади

Крім українського та канадського у нього є й інші громадянства.

Артеменко має декілька громадянств, проте російського серед них немає Andrey Artemenko / Facebook

Народний депутатпідтвердив інформацію щодо свого подвійного громадянства. Так, в нього є громадянство Канади, розповів він " Українській правді ".

"Так, є, і ще я автор законопроекту про легалізацію подвійного громадянства", - зазначив він.

За словами Артеменка, в нього є громадянство "не тільки Канади, але Росії точно немає".

Колишній однофракцієць Артеменка Ігор Мосійчук прокоментував виданню його заяву та повідомив про те, що має документальні докази, отримані з органів державної влади.

"В мене є документи юридичні. Я їх найближчим часом оприлюдню", - пообіцяв він.

Мосійчук пояснив, що ця інформація стосується перетину кордону Артеменком, і там містяться відомості "і до депутатства, і після".

Законодавство України забороняє мати подвійне громадянство, проте санкцій за порушення заборони не передбачено.

Нагадаємо, 19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

20 лютого фракція Радикальної партії прийняла рішення про виключення Артеменка зі свого складу.