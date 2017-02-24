Арктичне повітря принесе в Україну похолодання

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Холодне повітря арктичного походження почне витісняти тепло з території України. Температура знизиться, особливо на заході і півночі.

На вихідних в Україні знову похолодає Київавтодор

У суботу, 25 лютого, у західних, північних та Вінницькій областях вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла, повідомляє

На решті території вранці і вдень дощ з переходом в мокрий сніг, у східних областях місцями сильні опади; температура протягом доби 2-7° тепла, в Криму вдень до 10°. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

У Києві вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

У неділю, 26 лютого, без опадів, лише в західних і північних областях вдень місцями невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 3-8°, у Карпатах до 11° морозу; вдень 1-7° тепла.

У Києві вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, Температура вночі 3-5° морозу, вдень 3-5° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії середньомісячна температура повітря січня в Києвісклала -4,9° морозу, що перевищує кліматичну норму менш ніж на 1 градус. Опадів у Києві випало 32 мм, що склало 67% кліматичної норми.