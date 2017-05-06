Аполітичне "Євробачення" не обходиться без політичних криз - The Economist

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Уряд Росії використовує шоу для того, щоб зображувати Україну країною "страшних націоналістів", а україська влада - щоб скаржитися на Москву і не проводити реформи.

"Євробачення" знову опинилося в центрі "політичної драми".

Як не дивно для поп-шоу, яке нібито повинне бути аполітичним,мало не щороку супроводжується хвилею люті.

В 2014 році представник Австрії Кончіта Вурст перемогла на щорічному "фестивалі кітчу" викликала сплеск ненависті в Росії і Білорусі, де закликали не транслювати її пісню, а сам конкурс називали "розсадником содомії". Минулого року перемогу на "Єровбаченні" здобула співачка з України Джамала з піснею "1944", в якій йшлося про депортацію кримських татар в часи СРСР і диктатури Йосипа Сталіна. Це теж розлютило російський уряд, який вторгся і анексував Крим у 2014-му.

Цього ж року серед латексу і блискіток назріває чергова перепалка. Про це пише видання The Economist, нагадуючи, що Україна приймає у себе "Євробачення", фінал якого відбудеться 13 травня.

Видання нагадує, що Росію повинна була представляти 28-річна співачка з особливими потребами Юлія Самойлова. Але оскільки вона в 2015 році виступала в анексованому Криму, українські спецслужби звинуватили її у порушенні законів України і заборонили перетинати український кордон.

Організатор "Євробачення" - European Broadcasting Union - розкритикував українське рішення за підрив "цілісності і неполітичної природи" шоу. В організації припустили, що Самойлова може виступити віддалено або ж Росія може прислати іншого виконавця. Звісно ж, російська сторона відмовилася від цих пропозицій, "адже хуліганські напади менш болючі, якщо піти на компроміс". Замість Києва Самойлова виступить у Севастополі в день півфіналу. А Росія не буде брати участь у цьогорічному конкурсі.

"Конфлікт добре розігрується в Росії. Він дозволяє державним ЗМІ Володимира Путіна зображати Україну як підконтрольну страшним націоналістам країну, які жорстоко ставляться до людей у інвалідних візках. (Замість того щоб сказати, що це країна, якій не подобається, коли сильніший сусід відриває її території)", - йдтеься в статті.

Видання зауважує, що українському уряду теж на руку конфлікт, оскільки це допомагає відвертати увагу громадськості від невиконання обіцянок, даних політиками під час революції в 2014 році, після якої почалася війна. Експерт Carnegie Endowment for International Peace Балаж Ярабік вважає, що скарги на Росію можуть служити виправданням для непроведення складних реформ, таких як боротьба з корупцією.

Проблеми з "Євробаченням" в Україні вже стали помітними. Країна розразовувала провести шоу "жорсткої економії", збираючись витратити на підготовку лише 16 мільйонів доларів, які мають скромний вигляд на тлі 61 мільйона, який витратила Данія в 2014-му, чи 76 мільйонів доларів Азербайджана в 2012-му році. Але витрати поступово збільшувалися. В листопаді голова незалежного мовлення пішов у відставку, звинувативши уряд у недофінансуванні підготовки конкурсу.

"Так само як в Росії і Україні, телефізійні драми затьмарюють дійсність", - йдеться в статті.

Раніше повідомлялося про те, що Росія відмовилася від участі в "Євробаченні" в цьому році, відхиливши обидві пропозиції, які були висунутий Європейською мовною спілкою (EBU). "Ці пропозиції полягали в тому, щоб прийняти участь через супутник, або змінити виконавця на іншого, хто б міг законно приїхати в Україну для проведення конкурсу. Нажаль, ці пропозиції були відхилені "Першим каналом". І вони оголосили, що Росія не зможе взяти участь у конкурсі в цьому році. Ми дуже хотіли, щоб всі 43 країни змогли прийняти участь в конкурсі і зробили все можливе для досягнення цієї мети", - йдеться в заяві EBU.

Нагадаємо, 22 березня СБУ на три роки заборонила Юлії Самойловій в'їзд на територію України.

Раніше голова СБУ Василь Грицак висловив свою позицію щодо того, що російській співачці потрібно заборонити в'їзд на територію України: "Я вважаю, що закон повинен бути один для всіх, оскільки ця людина порушила закон".