Апеляційний суд скасував дозвіл на затримання Курченка

Суд розглянув апеляцію захисту Курченка на рішення Печерського райсуду.
Апеляційний суд міста Києва сьогодні, 28 грудня, скасував дозвіл Перечрского суду від 10 травня 2016 року на затримання і утримання під вартою харківського бізнесмена Сергія Курченка, який перебуває в міжнародному розшуку, повідомили в прес-службі суду.
"За результатами апеляційного розгляду колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва постановила — апеляційну скаргу адвоката, яка діє на захист прав та інтересів Курченка С. В. - задовольнити", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України підозрює Сергія Курченко в організації і керівництві злочинною організацією (ОЗГ), яка завдала державі 2,2 млрд грн збитків із-за незаконних схем з перепродажем скрапленого газу.
У ході досудового розслідування, що триває, накладено арешт на майно та інші активи підозрюваних на загальну суму понад 2,8 млрд грн.
На сьогодні Курченко оголошений в міжнародний розшук, раніше український суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Раніше в ГПУ повідомляли про те, що за версією слідства Курченко через ряд компаній — Укрхарківргазпостачання-2009, Луганськпропангаз, Харків-СПБТ, ГазУкраїна-2009 і ГазУкраїна-2020, Запоріжгаз-2000, Черкаси-Газпоставка та інші структури — викуповував скраплений газ на спеціалізованих аукціонах за пільговими цінами, нібито для потреб населення, а потім продавав на ринку вже за ринковою вартістю.DT.UA