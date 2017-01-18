Апеляційний суд Києва підтвердив заочний арешт Курченка

Постанова слідчого судді Печерського райсуду Києва від 3 січня залишилась без змін.

Апеляційний суд Києва відхилив апеляцію на арешт Курченка

Апеляційний суд міста Києва відхилив скаргу, подану захистому відповідь на рішення суду першої інстанції про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляє прес-служба суду, рішення суду першої інстанції задовольняло клопотання Головного слідчого управління Генпрокуратури України і встановлювало для підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

У судовому рішенні також роз'яснювалося, що після затримання особи і не пізніш як через 48 годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу або його зміни на більш м'який.

"За результатами апеляційного розгляду колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва постановила: ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 січня 2017 року – залишити без змін; апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах підозрюваного Курченка С.В. – без задоволення", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура України підозрює Сергія Курченко в організації і керівництві злочинною організацією (ОЗГ), яка завдала державі 2,2 млрд грн збитків через незаконні схеми з перепродажем скрапленого газу.

У ході триваючого досудового розслідування накладено арешт на майно та інші активи підозрюваних на загальну суму понад 2,8 млрд грн.

На сьогодні Курченко оголошений в міжнародний розшук, раніше український суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Раніше в ГПУ повідомляли про те, що за версією слідства Курченко через низку компаній — Укрхарківргазпостачання-2009, Луганськпропангаз, Харків-СПБТ, Газукраїна-2009 і Газукраїна-2020, Запоріжгаз-2000, Черкаси-Газпоставка та інші структури — викуповував скраплений газ на спеціалізованих аукціонах за пільговими цінами, нібито для потреб населення, а потім продавав на ринку вже за ринковою вартістю.

DT.UA докладно писало про газові афери Курченко з державним газом та нафтопродуктами.