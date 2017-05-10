Amnesty International засудила затримання за радянську символіку

На думку організації, це є порушенням свободи мирних зібрань.

Amnesty International не хоче затримань за використання радянської символіки

Українське відділення міжнародної правозахисної організації Amnesty International розкритикувало затримання "мирних демонстрантів за ненасильницьке використання радянської символіки", повідомляється в заяві організації.

Українська влада зобов'язана забезпечити свободу слова і свободу мирних зборів для всіх громадян, вважають в організації.

"Заборону символіки, пов'язаної з комуністичною партією і радянським минулим (прийняті в травні 2015 закони про "декомунізації") є порушенням права на свободу вираження, а затримання мирних демонстрантів є кроком до обмеження свободи слова і мирних зібрань з боку української влади", - наголошується в заяві.

Amnesty International закликала звільнити всіх затриманих демонстрантів, а також зажадала ефективного та неупередженого розслідування всіх випадків насильства в ході демонстрацій.

"Затримання мирних громадян і заборону радянської символіки неприпустимі. Такі заходи не лише не звільняють від радянського спадку, від драконівських законів і практик радянських часів, але навпаки зближують з ними нас і нашу країну", - заявила Оксана Покальчук, директор Amnesty International в Україні.

Під час масових акцій в День перемоги постраждали 15 осіб, про це під час брифінгу заявив директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко. За його словами, зіткнення відбулися в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі. У відділення поліції були доставлені понад 50 осіб.