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Американські дипломати одягнули вишиванки і заколядували українською мовою

30 грудня в 23:54

Посол США Йованович і її співробітники записали відеопривітання для українців.

Мари Йованович
Посол Йованович заспівала українською мовою
Василь Артюшенко, DT.UA
Посол США в Україні Марі Йованович і дипломати американського посольства записали відеопривітання з Новим роком та Різдвом. Для цього вони одяглися у вишиванки і заколядували українською мовою.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці американського посольства у Facebook.

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Як повідомлялося, 30 грудня Київ відвідали американські сенатори-республіканці, з ними зустрівся президент України Петро Порошенко. Сторони відзначили важливість продовження зусиль щодо забезпечення виконання Росією зобов'язань згідно з Мінськими домовленостями і збереження політики міжнародних санкції проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи Крим. Порошенко також відзначив важливість прийняття Конгресом США закону "Про підтримку стабільності та демократії в Україні".

Порошенко розповів американським сенаторам про хід реформ в Україні та підкреслив важливу роль США в цьому процесі.

За матеріалами: DT.UA
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