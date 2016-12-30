Американські дипломати одягнули вишиванки і заколядували українською мовою

Посол США Йованович і її співробітники записали відеопривітання для українців.
Відповідне відео було опубліковано на сторінці американського посольства у Facebook.
Як повідомлялося, 30 грудня Київ відвідали американські сенатори-республіканці, з ними зустрівся президент України Петро Порошенко. Сторони відзначили важливість продовження зусиль щодо забезпечення виконання Росією зобов'язань згідно з Мінськими домовленостями і збереження політики міжнародних санкції проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи Крим. Порошенко також відзначив важливість прийняття Конгресом США закону "Про підтримку стабільності та демократії в Україні".
Порошенко розповів американським сенаторам про хід реформ в Україні та підкреслив важливу роль США в цьому процесі.DT.UA