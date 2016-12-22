Американські безпілотники виявилися неефективними в умовах АТО - Reuters

Російські засоби РЕБ, доступні бойовикам, виявилися набагато досконалішими, ніж передбачалося на початку конфлікту.

Американські БПЛА за 12 млн доларів розчарували українських бійців Армейский вестник

Американські БПЛА Raven RQ-11B, надані Збройним силам України американською стороною для потреб, виявилися неефективними через вразливості до глушення сигналу та злам.

Як повідомляє агентство Reuters, радник начальника генерального штабу Збройних сил України Натан Хазін зазначив, що 72 літальних апарати, передані силам АТО цього літа, повністю розчарували українських бійців.

За його словами, рішення використовувати дані дрони в конфлікті від початку було помилковим. Він також додав, що якби це залежало від нього, то він волів би повернути їх до США.

Безпілотники Raven, що запускаються вручну, виробництва AeroVironment, були передані ВСУ для ведення розвідки і спостереження. В ході їх експлуатації з'ясувалося, що в розпорядженні бойовиків є сучасні військові технології для їх злому.

Американські посадовці на умовах анонімності повідомили Reuters, що російські засоби радіоелектронної боротьби виявилися набагато досконаліше, ніж передбачалося на початку конфлікту, і що сьогодні американським і українським військовим доводиться адаптуватися до цього рівня.

У липні США передали Україні партію безпілотників RQ-11 Raven на суму 12 млн доларів.

У січні 2016 року секретар РНБО Олександр Турчинов сказав, що українські підприємства мають намір почати виробництво ударних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для Збройних сил України.