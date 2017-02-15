Алчевський метомбинат призупинив роботу через блокаду

Комбінат не буде працювати 10 днів.

Алчевський комбінат залишився без сировини

Алчевський металургійний комбінат, який знаходиться на підконтрольній бойовикам території Луганської області, припинив роботу на 10-денний термін через блокаду поставок сировини, повідомили працівники підприємства.

"Комбінат зупинений на 10 днів через відсутність сировини. Всіх перевели на п'ятиденний графік", - розповіли Hromadske працівники.

За їхными даними, якщо постачання не відновляться протягом цих 10 днів, то комбінат необхідно консервувати на більш тривалий період. Але навіть за умови відновлення роботи, доменні печі доведеться ремонтувати через простій.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк, заблокували гілку залізниці Луганськ – Лисичанськ - Попасна на ділянці Гірське - Золоте для припинення торгівлі з окупованими районами Донецької і Луганської областей.

Учасники акції заявили, що ці заходи спрямовані, зокрема, на звільнення заручників терористичних формувань ОРДЛО.

На наступний день прокуратура відкрила щодо учасників блокади кримінальне провадження ч. 1 ст. 279 Кримінального кодексу україни (блокування транспортних комунікацій).

2 лютого близько 50 осіб за допомогою автомобілів перекрили залізничні переїзд в Бахмуті Донецької області.