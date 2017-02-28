Активістів блокади ОРДЛО атакували невідомі

Троє блокадників поранені, 37 осіб затримані. Наразі тривають слідчі дії із розслідування інциденту.

На "16 добровольчий батальон" блокадників скоєно напад

Редутна станції Кривий Торець атакували невідомі, повідомили у штабі. Атака розпочалась близько 14:00 у вівторок, 28 лютого.

"Прямо зараз йде штурм редуту "16 добровольчого батальйону" блокади у Кривому Торці. Озброєні тітушки штурмують переважаючими силами у п'ять-шість разів більше. Для прикриття поряд присутні пенсіонерки та телекамери, поліція повністю бездіяльна", - повідомили блокадники.

За їхніми повідомленнями, нападники намагалися захопити тепловози з вугіллям та знищити редут.

Один з активістів отримав ножове поранення в ногу. Пізніше він був госпіталізований, його життю нічого не загрожує.

Станом на 14:30 бойові дії в Кривому Торці тривали.

"Перші дві спроби штурму були відбиті, тітушки відійшли та перекрили підходи та під'їзди до редуту. Вдалося уникнути застосування вогнепальної зброї", - повідомляли активісти.

Голова Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін повідомив про те, що станом на 14:40 поліцейські затримали 37 осіб, які вчинили напад на учасників блокади.

"Сьогодні біля 13:20 до колл-центру 102 надійшло повідомлення від аноніма про те, що на залізничній станції Кривий Торець, де знаходяться учасники блокади, виник конфлікт. На місце виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Торецького відділення поліції", - повідомив він.

За словами очільника Донецької поліції, наразі ведеться перевірка причетних до інциденту осіб та встановлюються всі обставини події.

Тим часом о 16:00 активісти повідомили про те, що редут блоковано, а троє поранених під час штурму госпіталізовані.

"Троє постраждалих захисників редуту госпіталізовані. Один з ножовим пораненням, один із черепно-мозковою травмою та ще один - із переломом ноги. Постраждалим надається медична допомога", - зазначили в штабі блокади.

На думку активістів, атака редуту могла бути провокацією для отримання міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим повноважень для силового розгону блокади.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк, заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті та на станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачанню вугілля з окупованої території немає альтернативи,та заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про введення надзвичайних заходів у енергетиці.

Наступного дня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичної безпеки України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.

Детальніше про значення і наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сироїд "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".