Аеропорт "Жуляни" в травні закриють на півтора тижня

На цей період всі рейси тимчасово будуть переведені в аеропорт "Бориспіль".

"Жуляни" закриють на капремонт

З 14 по 24 травня 2017 аеропорт "Київ" (Жуляни) буде закритий у зв'язку із запланованим капітальним ремонтом злітно-посадкової смуги, повідомляє прес-служба аеропорту.

"Ця зима була дуже складною через метеоумови, з перепадом температур, крижаними дощами і відлигою. Все це позначилося не тільки на стані автомобільних доріг, а й на стані ЗПС.", - йдеться в повідомленні.

Всі польоти, які раніше виконував Міжнародний аеропорт "Київ" під час ремонту ЗПС виконувати Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

У теж час, аеропорти Києва і Львова ведуть конфіденційні переговори з лоукостером Ryanair. В Україні є попит на авіаперельоти, і він найбільший у сегменті бюджетних перевезень.