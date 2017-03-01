Аеропорт "Жуляни" в травні закриють на півтора тижня

На цей період всі рейси тимчасово будуть переведені в аеропорт "Бориспіль".
"Ця зима була дуже складною через метеоумови, з перепадом температур, крижаними дощами і відлигою. Все це позначилося не тільки на стані автомобільних доріг, а й на стані ЗПС.", - йдеться в повідомленні.
Всі польоти, які раніше виконував Міжнародний аеропорт "Київ" під час ремонту ЗПС виконувати Міжнародний аеропорт "Бориспіль".
У теж час, аеропорти Києва і Львова ведуть конфіденційні переговори з лоукостером Ryanair. В Україні є попит на авіаперельоти, і він найбільший у сегменті бюджетних перевезень.DT.UA