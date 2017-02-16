Аеропорт "Бориспіль" знизить аеропортові збори

Таким чином планують збільшити пасажиропотік.

"Бориспіль" приваблює компанії низькими зборами

Найбільший український аеропорт " Бориспіль " хоче ввести понижуючі коефіцієнти до аеропортових зборів при виконанні регулярних польотів, повідомив " НВ Бізнес " виконуючий обов'язки генерального директора аеропорту Євген Дихне.

Він повідомив, що підприємство прагне розширити свою маршрутну мережу, тому вводить мотиваційну програму для авіакомпаній, що повинно привести до істотного збільшення пасажиропотоку, у тому числі транзитного.

За його словами, якщо в поточному році приріст пасажиропотоку буде такою ж, як і у 2016-му, то в Борисполя є шанс досягти рубежу в 10 мільйонів пасажирів на рік.

"Ми хочемо нарощувати пасажиропотік за рахунок нових маршрутів. Це поширена світова практика, тому ми використовували принципи, розроблені ICAO, прозорі і чіткі критерії, однакові для всіх компаній", - пояснює Дихне.

Згідно з документом пропонується ввести знижки на виконання авіакомпаніями нових міжнародних рейсів. Рейс вважається новим, якщо до цього протягом року за цим маршрутом не виконувалися польоти.

Знижки передбачені і для авіакомпаній, які забезпечують транзитний пасажиропотік. Тепер їхня максимальна знижка від аеропорту досягне 80%.

Українські авіакомпанії у 2016 році на третину збільшили перевезення пасажирів.