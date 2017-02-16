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Аеропорт "Бориспіль" знизить аеропортові збори

16 лютого в 01:00

Таким чином планують збільшити пасажиропотік.

борисполь
"Бориспіль" приваблює компанії низькими зборами
Найбільший український аеропорт "Бориспіль" хоче ввести понижуючі коефіцієнти до аеропортових зборів при виконанні регулярних польотів, повідомив "НВ Бізнес" виконуючий обов'язки генерального директора аеропорту Євген Дихне.

Він повідомив, що підприємство прагне розширити свою маршрутну мережу, тому вводить мотиваційну програму для авіакомпаній, що повинно привести до істотного збільшення пасажиропотоку, у тому числі транзитного.

За його словами, якщо в поточному році приріст пасажиропотоку буде такою ж, як і у 2016-му, то в Борисполя є шанс досягти рубежу в 10 мільйонів пасажирів на рік.

"Ми хочемо нарощувати пасажиропотік за рахунок нових маршрутів. Це поширена світова практика, тому ми використовували принципи, розроблені ICAO, прозорі і чіткі критерії, однакові для всіх компаній", - пояснює Дихне.

Згідно з документом пропонується ввести знижки на виконання авіакомпаніями нових міжнародних рейсів. Рейс вважається новим, якщо до цього протягом року за цим маршрутом не виконувалися польоти.

Знижки передбачені і для авіакомпаній, які забезпечують транзитний пасажиропотік. Тепер їхня максимальна знижка від аеропорту досягне 80%.

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Українські авіакомпанії у 2016 році на третину збільшили перевезення пасажирів.

За матеріалами: Новое время
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Теги аеропорт марш авіа знижки Україна Бориспіль транзит рейс авіакомпанії перевезення знижка
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