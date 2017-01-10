Адвокати не знають, де знаходиться Карпюк

Карпюка з 5 грудня етапують з Грозного у Володимир.

Місцезнаходження політв'язня Карпюка досі невідомо - адвокат українця Миколи Карпюка до цих пір невідомо, повідомив адвокат Ілля Новіков в ефірі телеканалу "112".

"Невідомо (місце знаходження, - ред.). Якщо до українців доходять відгомони історії про Ільдара Дадина, який був засуджений у Росії за проукраїнський пікет, це зараз дуже гучна історія, його не могли знайти п'ять тижнів, у випадку з українцями буде те ж саме, на жаль", - сказав він.

Новіков повідомив, що Карпюка відвезли з Грозного 5 грудня, відправивши у розпорядження Володимирського УФСІН, більш відомого як "Володимирський централ".

"Його повезли у Володимир замість того, щоб везти прямою дорогою на 1,5 тис. км, його повезли окружним шляхом, там буде мінімум 3 тис., може навіть більше. Його навіщось повезли до Володимира через Іжевськ. За яким маршрутом повезуть Стаса Клиха, ми не знаємо, скільки це займе, теж не знаємо", - додав Новиков.

Він також повідомив, що українця Станіслава Клиха 7 січня етапували з Грозного в Челябінськ.

"Мабуть, найближчі три тижні, це з досвіду, ми нічого нового не почуємо, бо його повезли у бік Челябінська. Поки він туди прибуде, ця система працює як "чорний ящик", ми знаємо, що в нього увійшло, але не знаємо, що відбувається всередині", - сказав він.

26 жовтня Верховний суд Росії визнав законним вирок українським громадянам Миколі Карпюку і Станіславу Клиху, засуджених до 22,5 і 20 років позбавлення волі за нібито участь у війні проти РФ під час Першої чеченської війни.

Обидва українці не визнали свою провину і заявляють, що були незаконно затримані, а зізнання російські слідчі отримали від них тортурами. Микола Карпюк говорив про тортури в російському СІЗО електричним струмом, голками під нігті і забороною спати цілодобово.

На початку листопада адвокат Микола Полозов повідомляв про те, що Микола Карпюк може бути етапований в один з таборів Якутії.