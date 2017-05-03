Адвокат повідомив про зняття Ставицького з розшуку Інтерполу

Інтерпол визнав політичним кримінальне переслідування екс-міністра часів Януковича.

Інтерпол більше не шукає Ставицького

Інтерпол припинив розшук колишнього міністра енергетики України в уряді Миколи Азарова, повідомив адвокат Ставицького Юрій Іващенко увечері в середу, 3 травня. Він також оприлюднив на своїй сторінці у Facebook копії відповідей Інтерполу на адвокатські запити.

"Комісія з контролю за файлами Інтерполу на 99-й сесії прийняла рішення про припинення розшуку Едуарда Ставицького. Сьогодні отримано офіційне підтвердження з Інтерполу і від Комісії з контролю за файлами Інтерполу", – уточнив Іващенко.

За словами адвоката, кримінальне переслідування його клієнта Інтерпол визнав політичним. У той же час, у відповіді Комісії з контролю за файлами Інтерполу в якості мотивації зняття Ставицького з розшуку зазначено невідповідність даних у справі Ставицького з правилами Інтерполу.

Раніше народний депутат Сергій Лещенко заявив про те, що Солом'янський районний суд Києва відмовився закривати судове провадження стосовно екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького-Розенберга.

Господарський суд Києва 15 липня зняв арешт з акцій компаній Ares Systems і Ariana Business Limited, підконтрольних екс-міністру енергетики Едуарду Ставицькому, в компанії "Укрнафтобуріння".

Сам Ставицький в даний момент переховується від українського правосуддя в Ізраїлі.

Як повідомлялося раніше, Генеральна прокуратура України подала в міністерство юстиції Ізраїлю запит про вручення повідомлення про підозру колишньому міністру енергетики і вугільної промисловості України Едуарду Ставицькому.

Ставицького прийнято вважати бізнес-партнером сім'ї побіжного екс-президента Віктора Януковича.

Ставицький, оголошений в розшук ще в 2014 році, проходить по кримінальній справі щодо осіб з числа вищого керівництва держави за статтями "привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах", а також "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".