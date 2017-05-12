Адвокат Фірташа попросив США закрити справу щодо свого підзахисного

Захист олігарха аргументує своє клопотання непідсудністю справи Фірташа в США.

Адвокат вважає, що Фірташ перед США не винен Коммерсантъ

Адвокат українського бізнесмена Дмитра Фірташа Ден Уебб звернувся в суд Північного округу штату Іллінойс (США) з проханням зняти звинувачення в корупції зі свого підзахисного і закрити справу, порушену Міністерством юстиції Сполучених штатів Америки.

Як пише РБК, адвокат бізнесмена наводить кілька прикладів, перший з яких — непідсудність справи американським судам. За його словами, осудні Фірташу правопорушення не пов'язані ні з внутрішнім законодавством США, ні з американськими законами.

Адвокат нагадує, що Дмитро Фірташ не є громадянином США і ніколи ним не був. Крім того, зазначає Ден Уебб, в обвинувальному висновку не було перераховано жодного допущеного українським підприємцем правопорушення на території США. Крім цього адвокат заявив, що у американських судів немає права розглядати справу, тому що інкриміновані українському бізнесменові порушення не надали ефекту на американську торгівлю.

"Ден Уебб переконаний, що участь банків США в корупційних грошових переказах теж не є достатньою підставою для розгляду справи американським судом. Як пояснює адвокат, в іншому випадку потрібно ухвалити, що американська юрисдикція поширюється на будь-яку доларову транзакцію незалежно від ступеня її зв'язки з США", - пише РБК.

Раніше суд Відня відмовив прокуратурі в затриманні українського бізнесмена Дмитра Фірташа у справі про екстрадицію в США.

Як відомо, Дмитро Фірташ звернувся до Конституційного суду Австрії, щоб уникнути екстрадиції до США, де йому загрожує до 50 років ув'язнення і конфіскація всіх активів . У США його звинувачують у спробі за допомогою хабарів на загальну суму 18,5 млн доларів отримати дозволи на видобуток титану в Індії, а також у використанні американських рахунків і серверів трансфер хабара індійським чиновникам.

21 лютого Австрійський суд дозволив екстрадицію Фірташа до США. Остаточне рішення про екстрадицію буде приймати федеральний міністр юстиції Австрії.

У теж час, австрійський адвокат українського олігарха підтвердив його затримання одразу ж після засідання суду повідомив про намір оскаржити це рішення у Верховному суді Австрії та Європейському суді з прав людини.