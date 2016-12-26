Адвокат Чийгоза заявляє, що його підзахисному не дають спілкуватися з Лутковською

Засідання суду припинили після того, як стало відомо про присутність на окупованому півострові української уповноваженої з прав людини.

Микола Полозов розповів про засідання суду по справі Ахтема Чийгоза

Адвокат, який представляє інтереси кримського татарина Ахтема Чийгоза, розповів про засідання суду по справі його підзахисного. Полозов написав у своєму Twitter про те, що засідання було поспіхом згорнуто спеціально для того, щоб не дати Ахтему Чийгозу зустрітися з українським омбудсменом Валерією Лутковською.

"Сьогоднішнє засідання по справі Ахтема Чийгоза тривало до обіду і було завершено. За однією з версій, раптове завершення суду пов'язано з присутністю в Криму омбудсмена Лутковської, з метою виключити спілкування Лутковської з Чийгозом у СІЗО і можливістю відвідування нею суду", - написав правозахисник.

Під час судового засідання були вивчені фотографії мітингу на підтримку територіальної цілісності України.

"На досліджених фото зображень Чийгоза не було. Також не виявлені ознаки масових заворушень станом на 12:57. А ось велике скупчення "проросійських" мітингувальників, що перешкоджають проведенню "проукраїнського" мітингу, і Аксьонова добре видно", - зазначив адвокат.

Наступне засідання призначено на 9:30 у вівторок, 27 грудня.

Кримський татарин Ахтем Чийгоз, затриманий за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014, звинувачується в організації масових заворушень.

Раніше повідомлялося, що у незаконно анексованому українському Криму російський "суд" ще на три місяці продовжив утримання під вартою заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

22 грудня "суд" залишив без задоволення скаргу адвоката Миколи Полозова на рішення про продовження арешту Чийгозу до 8 квітня 2017 року.