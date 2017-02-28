Аброськін назвав імена колишніх українських правоохоронців, які перейшли на службу до окупантів ОРДЛО

Щонайменше 29 людей стали співробітниками "розвідки Л-ДНР"

Аброськін назвав імена колаборантів Донбасу

Голова Національної поліції в Донецькій області В'ячеславопублікував список колишніх українських правоохоронців, які перейшли на службу до так званої "влади Л-ДНР" на тимчасово окупованих територіях сходу України.

"Ми повинні знати тих людей, які зрадили присягу, зрадили свою країну, аби догодити "Шаріковим з ДНР", стали холуями на службі терористів", - написав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

Голова донецької Нацполіції зазначив, що так звані "співробітники розвідки ДНР" слухають розмови населення тимчасово непідконтрольних Україні територій, а також стежать за місцевими жителями і тими з бойовиків, які потрапили в немилість до "господарів".

Нагадаємо, раніше Генеральна прокуратура України викликала на допит колишнього "прокурора" анексованого Криму Наталю Поклонську і так званого "голову" окупованого Криму Сергія Аксьонова.

28 січня секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив про те, що з початку окупації Росією півострова, на службу до агресорів перейшли 13 тисяч військовослужбовців Збройних сил України. Не зрадили присягу всього 3900 осіб.