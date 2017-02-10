90% ефіру Авдіївки становлять російські і "днровські" телеканали – Аброськін

Поліція змушена займатися інформаційною роботою.

Авдіївка контролюється російськими телеканалами Радіо Свобода

У прифронтовій Авдіївці майже 90% транслюючих в місті телеканалів становлять російські телеканали чи телеканали терористів "ДНР", заявив начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін, повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

У зв'язку з цим поліція області змушена займатися інформуванням населення про ситуацію в місті, області та країні.

За словами Аброськіна, для ліквідації "інформаційного голоду" для жителів випустили спецвипуск газети з викладенням достовірної інформації.

"Ми видали спецвипуск газети спеціально для жителів Авдіївки, щоб люди мали об'єктивну і повну інформацію про ситуацію в місті, про те, куди можна звернутися за допомогою, щоб розуміли, що тут відбувається", - зазначив Аброськін, додавши, що вже готується другий випуск специздания для жителів.

Як повідомлялося, бойовики завдали чергового удару по старій частині міста, в результаті чого осколкове поранення отримали дві людини 1967 і 1957 років народження, повідомляє Нацполіція області.