90% ефіру Авдіївки становлять російські і "днровські" телеканали – Аброськін

Поліція змушена займатися інформаційною роботою.
У зв'язку з цим поліція області змушена займатися інформуванням населення про ситуацію в місті, області та країні.
За словами Аброськіна, для ліквідації "інформаційного голоду" для жителів випустили спецвипуск газети з викладенням достовірної інформації.
"Ми видали спецвипуск газети спеціально для жителів Авдіївки, щоб люди мали об'єктивну і повну інформацію про ситуацію в місті, про те, куди можна звернутися за допомогою, щоб розуміли, що тут відбувається", - зазначив Аброськін, додавши, що вже готується другий випуск специздания для жителів.
Як повідомлялося, бойовики завдали чергового удару по старій частині міста, в результаті чого осколкове поранення отримали дві людини 1967 і 1957 років народження, повідомляє Нацполіція області.DT.UA