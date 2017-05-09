9 травня в Одесі супроводжувалося бійками

Поліція затримала 20 осіб, ніхто серйозно не постраждав.

День Перемоги в Одесі почався з офіційного покладання вінків до Вічного вогню. Були присутні губернатор Максим Степанов, мер Геннадій Труханов, нардепи Микола Скорик і Сергій Ківалов.

Пізніше на Алеї Слави з'явилися люди з портретами і радянською символікою. Під час акції "Безсмертний полк", в якій взяли участь не менше тисячі чоловік, відбулося кілька окремих інцидентів: словесних суперечок, що переросли в бійку між проукраїнськими і проросійськими активістами. Повідомляється, що "швидка допомога" забрала одну жінку, якій стало зле під час акції, але участі у бійках вона не брала. Поліція намагалася розділити кордоном учасників акції один від одного. 20 осіб були затримані.

Представники патріотичних організацій відбили у "куликовцев" прапор із зображенням палаючого Будинку профспілок, що ті принесли до пам'ятника Невідомому матросу. Зав'язалася невелика колотнеча, в якій ніхто серйозно не постраждав.

Порошенко назвав російську акцію "Безсмертий полк" спекуляцією на почуттях. За його словами, Москва використовує пам'ять про воїнів Другої світової війни для своєї експансії в сусідні країни.