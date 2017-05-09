9 травня на вулиці вийшли 600 тисяч осіб – МВС

Поліція затримала понад 50 осіб.

У День перемоги на вулиці вийшли тисячі людей Думская

День перемоги над нацизмом 9 травня на вулиці вийшли 600 тисяч людей по всій Україні, такі дані оприлюднив представник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

"Це досить велика цифра і забезпечити публічну безпеку і громадський порядок було нелегко", - сказав Шевченко.

За його словами, без провокацій і бійок не обійшлося в Києві, Дніпропетровську, Одесі та Запоріжжі.

У столиці найбільш гострою була ситуація була в Києві, біля офісу громадської організації ОУН.

Через зіткнення поліцейські затримали понад півсотні людей, травми отримали 8 поліцейських і 15 учасників акцій. Їхньому життю зараз нічого не загрожує.

"Ми вважаємо, що в цілому впоралися, але специфіка в різних регіонах була своя. Хочу зазначити, що, завдяки потужним превентивним профілактичних дій Національної поліції і МВС в цілому в цьому році вдалося на цих масових заходах 9 травня звести до мінімум кількість випадків використання забороненої символіки", - зазначив Шевченко.

Дивіться фото: 9 травня в Одесі супроводжувалося бійками

Нагадаємо, що в Україні сьогодні відзначають День перемоги над нацизмом. Це державне свято з'явився в результаті прийняття 9 квітня 2015 Верховною Радою України. У цьому році воно вже позначився випадками зіткнень. Зокрема, у Запоріжжі на День перемоги сталася сутичка біля мерії. Учасники акції "Безсмертний полк" принесли з собою заборонений в Україні прапор СРСР, ніж розлютили патріотично налаштованих активістів. Інциденти також відбулись у Харкові та Одесі.