38% українців допускають третій Майдан в 2017 році – опитування

Водночас, 62% опитаних не готові брати участь у масових протестах.

Майже 40% українців вважають можливим третій Майдан Василь Артюшенко, DT.UA

38% українців вважають, що третій Майдан може статися в 2017 році, такі дані соціологічного опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 16-20 грудня 2016 року в рамках проекту MATRA посольства Нідерландів.

Згідно з даними опитування, якщо мітинги і демонстрації відбудуться, 20% населення готові взяти в них участь. При цьому, не готові до участі в протестах 62% респондентів.

23% населення вважають, що в їхньому місті (селі) найближчим часом можливі масові протести (4% з них в цьому впевнені, 19% вважають це ймовірним). Водночас, 39% вважають масові протести найближчим часом малоймовірними, а 22% впевнені, що протестів не буде.

67% вважають, що події в країні рухаються в неправильному напрямку. У 2015 році таких було 57,7%. Тільки 16% вважають, що події рухаються в правильному напрямку. У 2015 році таких було 15%.

Як повідомлялося, українців вважають, що минає 2016 рік був хорошим для них, проте поганим для всієї країни.